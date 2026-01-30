Σήμερα βγαίνει στους κινηματογράφους το πολυαναμενόμεο (για κάποιους) ντοκιμαντέρ – ταινία Melania, με θέμα τις 20 ημέρες στην ζωή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της το 2025.

Το ντοκιμαντέρ, με χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων από την Amazon, προβλήθηκε χθες το βράδυ σε avant- premiere στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy (το οποίο μετονομάστηκε σε Trump-Kennedy Center), παρουσία ενός ετερόκλητου πλήθους: μελών του υπουργικού συμβουλίου, συντηρητικών influencers και «ασήμαντων διασημοτήτων», όπως αναφέρει το CNN.

Φτάνοντας στο Κέντρο, συνοδευόμενη από τον σοβαρό, λιγομίλητο και υπερήφανο σύζυγό της, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ δήλωσε ότι με την ταινία ήθελε να δείξει στον κόσμο πόσο πολυάσχολη είναι, «πώς είναι να γίνεσαι από απλός πολίτης Πρώτη Κυρία ξανά» και ότι η ταινία είναι «όμορφη, συναισθηματική, μοδάτη, κινηματογραφική», για την οποία είναι υπερήφανη.

Η ίδια η Μελάνια Τραμπ παρουσίασε την ταινία λέγοντας: «Κάποιοι το έχουν αποκαλέσει ντοκιμαντέρ. Δεν είναι. Είναι μια δημιουργική εμπειρία που προσφέρει προοπτικές, γνώσεις και στιγμές».

«Πιστεύω πως σε κάθε σκηνή, (το κοινό) θα δει πώς εργάζομαι, ποια είμαι και πώς επικοινωνώ με τους ανθρώπους και θα με γνωρίσουν λίγο καλύτερα», διαβεβαίωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης, σε συνέντευξή της στο Fox News

Από τα θεωρία της ανακαινισμένης Όπερας του Κέντρου, ο Ντόναλντ Τραμπ χειροκροτούσε όρθιος και υπερήφανος της γυναίκα του.

«Είμαι πολύ περήφανη για την ταινία, μπορεί να αρέσει στον κόσμο, μπορεί να μην αρέσει, αλλά αυτή είναι δική τους επιλογή», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ στο CNN καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί, το οποίο ήταν στην πραγματικότητα μαύρο, για να ταιριάζει με την αισθητική της προβολής.

Αργότερα πρόσθεσε: «Πετύχαμε αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Για μένα, είναι ήδη επιτυχημένο. Είμαι πολύ περήφανη για αυτό που κάναμε».

Τι εννοεί: Ο Τραμπ υπέγραψε συμφωνία 40 εκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon MGM Studios, συν έναν τεράστιο προϋπολογισμό μάρκετινγκ 35 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ερωτηθείσα πώς θα ορίσει την επιτυχία της ταινίας, η Πρώτη Κυρία δεν αναφέρθηκε σε αριθμούς εισπράξεων ή στατιστικά στοιχεία streaming — η εμπορική συμφωνία ήταν ήδη μια νίκη.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η ταινία «υπόσχεται μια αποκλειστική θέαση μέσα από τα μάτια της Μελάνια καθώς οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τις δυσκολίες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της».

Το τρέιλερ

Το τρέιλερ ξεκινά με την Πρώτη Κυρία να ετοιμάζεται να εισέλθει στη Ροτόντα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ για την ορκωμοσία.

Ντυμένη με το μπλε σκούρο σύνολό της, η Μελάνια γυρίζει προς την κάμερα καθώς αυτή περνάει πανοραμικά μπροστά από το πρόσωπό της και λέει «Ξεκινάμε πάλι».

Στυ συνέχεια, τα πλάνα εναλλάσσονται μεταξύ του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, του Πύργου Τραμπ στο κέντρο του Μανχάταν και των κεντρικών γραφείων της ομάδας μετάβασης στην Ουάσινγκτον, δίνοντας μια γεύση από την κατασκευή του στράπλες φορέματος της Μελάνια για την ορκωμοσία και τη φωτογράφιση που δημιούργησε το εντυπωσιακό ασπρόμαυρο επίσημο πορτρέτο της.

Σε κάποιο σημείο, η Μελάνια ακούει τον σύζυγό της να κάνει πρόβα για μια ομιλία. «Η πιο περήφανη κληρονομιά μου θα είναι αυτή του ειρηνοποιού», λέει ο εκλεγμένος πρόεδρος.

«Ειρηνοποιός και ενοποιητής», παρεμβαίνει η Πρώτη Κυρία.

Στο τελευταίο πλάνο του τρέιλερ είναι μια τηλεφωνική κλήση μεταξύ των Τραμπ, στην οποία η Μελάνια χαιρετά τον σύζυγό της λέγοντας: «Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια».

«Το παρακολούθησες;» ακούγεται να ρωτάει ο Ντόναλντ Τραμπ στην άλλη άκρη της γραμμής. Η Μελάνια απαντά: «Δεν το είδα. Ναι, θα το δω στις ειδήσεις».

