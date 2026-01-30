Οι Κούρδοι που ελέγχουν την αυτόνομη περιοχή στην βόρεια Συρία ανακοίνωσαν ότι έφθασαν σε «συνολική συμφωνία» με την Δαμασκό, μετά από εβδομάδες αιματηρών συγκρούσεων και την τελευταία παρέμβαση του PKK, σύμφωνα με την οποία οι συγκρούσεις στη Συρία συνιστούν «πισωγύρισμα» για την ειρηνευτική διαδικασία με την Τουρκία

Βάσει της συμφωνίας, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) - των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι - και η διοίκησή τους θα ενταχθούν σταδιακά στο συριακό κράτος.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την πρώτη γραμμή, οι δυνάμεις ασφαλείας της Δαμασκού θα αναπτυχθούν στις πόλεις Χασάκα και Καμισλί που σήμερα ελέγχονται από τους Κούρδους και οι κουρδικές δυνάμεις θα παραμείνουν συγκροτημένες σε τρεις ταξιαρχίες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι.

Οι κουρδικές SDF υποχρεώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες να εγκαταλείψουν μεγάλες εκτάσεις που είχαν υπό τον έλεγχό τους, μπροστά στην προέλαση του κυβερνητικού στρατού. Την περασμένη εβδομάδα κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, η οποία παρατάθηκε το Σάββατο για άλλες 15 ημέρες, όμως οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Πηγή: skai.gr

