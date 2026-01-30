«Τον ίδιο μήνα που δόθηκε η αύξηση 2,4%, μου έστειλαν επιστολή που με ενημερώνουν ότι η αύξηση που πήρα από 1/7/2024 δεν τη δικαιούμαι, επικαλούμενος ο ΕΦΚΑ τον νόμο Κατρούγκαλου που υποτίθεται θα καταργούσαν, συνεπώς θα μου μειώσουν τη σύνταξη. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά θα ζητήσουν πίσω αναδρομικά για τους μήνες που πέρασαν τα χρήματα», ανέφερε συνταξιούχος σε καταγγελία του στον ΣΚΑΪ.

«Με πολύ μεγάλη χαρά να το δω αναλυτικά για να δω ακριβώς ποιο ζήτημα υπάρχει και σε τι ακριβώς αναφέρεται», απάντησε από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας πως τα τελευταία 4 χρόνια η κυβέρνηση αυξάνει τις συντάξεις βάσει αλγόριθμου, με την αύξηση να ξεπερνά σωρευτικά το 16%. «Οι αυξήσεις γίνονται στις κύριες συντάξεις και όχι στις επικουρικές», όπως δήλωσε.

«Ταυτόχρονα έχουν γίνει σημαντικές μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Θυμίζω 5,5 ποσοστιαίες μονάδες έχουν μειωθεί και επίκειται μείωση άλλης μισής μονάδας το 2027», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.