Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ το 2027

Η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας στοχεύει να έχει ολοκληρώσει τα κύρια βήματα για την ένταξη μέχρι το τέλος του 2026.

Η ταχεία ένταξη στην ΕΕ θεωρείται από την ουκρανική πλευρά ως σημαντικό μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας της χώρας.

Η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η εξασφάλιση της «ταχείας» ένταξης στο μπλοκ αποτελεί σημαντικό μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Τεχνικά, θα είμαστε έτοιμοι το 2027», ανέφερε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους όπως ανακοίνωσε το γραφείο του την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του 2026 η Ουκρανία θα έχει εφαρμόσει τα κύρια βήματα που απαιτούνται για την ένταξη.

«Θα ήθελα η Ουκρανία να λάβει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα», είπε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του έχει δεσμευτεί για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, όπως μεταδίδει το Reuters.

