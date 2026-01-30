Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ το 2027

«Τεχνικά, θα είμαστε έτοιμοι το 2027» για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους

Ζελένσκι
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Η κυβέρνηση της Ουκρανίας στοχεύει να έχει ολοκληρώσει τα κύρια βήματα για την ένταξη μέχρι το τέλος του 2026.
  • Η ταχεία ένταξη στην ΕΕ θεωρείται από την ουκρανική πλευρά ως σημαντικό μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας της χώρας.

Η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η εξασφάλιση της «ταχείας» ένταξης στο μπλοκ αποτελεί σημαντικό μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Τεχνικά, θα είμαστε έτοιμοι το 2027», ανέφερε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους όπως ανακοίνωσε το γραφείο του την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του 2026 η Ουκρανία θα έχει εφαρμόσει τα κύρια βήματα που απαιτούνται για την ένταξη.

«Θα ήθελα η Ουκρανία να λάβει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα», είπε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του έχει δεσμευτεί για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark