Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κλείνει την εβδομάδα στην Ήπειρο, παρουσιάζοντας μια σειρά από ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer:

Χρόνο με τον χρόνο, τα χωριά της Ηπείρου, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, ερημώνουν και σβήνουν αθόρυβα από τον χάρτη. Ο πληθυσμός τους λιγοστεύει δραματικά, με τους εναπομείναντες κατοίκους να μετριούνται πλέον στα δάχτυλα του ενός χεριού. Στο Τεριαχί, στις Δρυμάδες και στο Σταυροσκιόδι, οι εικόνες είναι κοινές: άδειοι δρόμοι, κλειστά σπίτια, σιωπή.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που χτύπησαν Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα, τον περασμένο Νοέμβριο, προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε δρόμους και σπίτια. Εικόνες που μοιάζουν να προέρχονται από ταινία καταστροφής. Κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και κάτοικοι που ανησυχούν σε κάθε νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση πλέον με τα αγριογούρουνα στα Ιωάννινα. Εμφανίζονται όλο και συχνότερα, όχι μόνο σε αγροτικές περιοχές αλλά και σε κατοικημένες. Τα άγρια ζώα προκαλούν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες, αλλά δεν μένουν εκεί. Κινούνται ανεξέλεγκτα στους δρόμους προκαλώντας σοβαρά τροχαία: ένας άνθρωπος, οδηγός μηχανής, έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση που είχε με αγριογούρουνο.

