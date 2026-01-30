Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Χωρίς εκπλήξεις διεξάγεται η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου σήμερα. Παραμένει ωστόσο πολύ αυξημένη η κίνηση στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα λόγω τροχαίο ατυχήματος.

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κατεχάκη προς τον Βύρωνα, καθώς και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου - Βασ. Σοφίας έως το ύψος του Μεγάρου Μουσικής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.