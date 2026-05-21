Οι αρχές της Νότιας Αφρικής απομάκρυναν σήμερα δεκάδες αλλοδαπούς που είχαν καταφύγει σε ένα εκκλησιαστικό κτίριο στο Ντέρμπαν, φοβούμενοι ότι θα μπουν στο στόχαστρο βίαιων αντιμεταναστευτικών οργανώσεων.

Οι ξενοφοβικές εκστρατείες με στόχο τους παράτυπους μετανάστες εντάθηκαν τους τελευταίους μήνες στη Νότια Αφρική, χωρίς πάντως να φτάσουν στα επίπεδα βίας που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενα κύματα.

Η αστυνομία επιβίβασε σε λεωφορεία περίπου 400 ανθρώπους, κυρίως από τη ΛΔ του Κονγκό, τη Ρουάντα, την Αιθιοπία και τη Σομαλία και εκκένωσαν το κτίριο όπου ορισμένοι από αυτούς ζούσαν εδώ και αρκετές ημέρες.

Δεκάδες ακτιβιστές κατά της μετανάστευσης χειροκροτούσαν και φώναζαν «Έξω!» τη στιγμή που οι μετανάστες, μεταξύ των οποίων ήταν πολλές γυναίκες και παιδιά, οδηγούνταν σε έναν κυβερνητικό καταυλισμό για πρόσφυγες. Ορισμένοι από αυτούς πάντως έδειχναν μέσα από τα τζάμια των λεωφορείων τις ταυτότητες και τα διαβατήριά τους, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να βρίσκονται στη Νότια Αφρική.

Πολλοί μετανάστες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους επειδή φοβήθηκαν για τη ζωή τους, αφού κάποιοι Νοτιοαφρικανοί πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα στις κατοικίες αλλοδαπών και τους διέταζαν να φύγουν πριν από τις 30 Ιουνίου.

Η Ζασίντα Νγκομπέσε-Ζούμα, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του αντιμεταναστευτικού κινήματος, είπε στους δημοσιογράφους ότι η οργάνωσή της, η March and March, αντιτίθεται στη βία αλλά ζητά να φύγουν από τη χώρα όλοι οι παράτυποι μετανάστες.

Έξι μήνες πριν από τις τοπικές εκλογές, που θεωρούνται κρίσιμες για το κυβερνών κόμμα ANC – και με τα αντίπαλα κόμματα να ελπίζουν ότι θα επωφεληθούν από την πτώση του – αυτή η μικρή αλλά θορυβώδης ομάδα κατηγορεί τους παράτυπους μετανάστες για όλα τα δεινά της χώρας, κυρίως για την ανεργία και την εγκληματικότητα.

Στο χειρότερο κύμα βίας κατά των μεταναστών της τελευταίας 20ετίας, το 2008, σκοτώθηκαν 62 άνθρωποι. Ταραχές είχαν ξεσπάσει επίσης το 2015, το 2016, το 2019 και το 2021.

Ένας από τους μετανάστες που απομακρύνθηκαν σήμερα από το Ντέρμπαν είπε στο AFP ότι εγκατέλειψε τη ΛΔ του Κονγκό όταν ήταν 12 χρονών, για να γλιτώσει από τον πόλεμο. «Έχω χαρτιά για να βρίσκομαι εδώ. Όμως κάθε φορά που ξεσπά ξενοφοβική βία, πέφτω θύμα. Το 2012 με πυροβόλησαν στο κεφάλι και κόντεψα να πεθάνω. Λίγα χρόνια μετά, με μαχαίρωσαν. Γλίτωσα από τον πόλεμο στη χώρα μου αλλά δεν βρίσκω ειρήνη στη Νότια Αφρική», αφηγήθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.