Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο 11ώροφο κτίριο Botha Sigcau στην πόλη Mthatha του Ανατολικού Ακρωτηρίου στη Νότια Αφρική, το οποίο στεγάζει πολλαπλά κυβερνητικά τμήματα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει φλόγες να τυλίγουν τους πάνω ορόφους εν μέσω νυχτερινού χάους.

A fire has engulfed the Botha Sigcau Building in Mthatha, South Africa, a facility that houses several government departments.



— Breaking911 (@Breaking911) March 24, 2026

[BREAKING NEWS] Eleven-storey Botha Sigcau government building, Mthatha, Eastern Cape, on fire. The building houses at least nine provincial departments and critical land records.



— Newzroom Afrika (@Newzroom405) March 24, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καταπολεμούν ενεργά τη φωτιά, αλλά η αιτία παραμένει άγνωστη· δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα, αν και το περιστατικό διαταράσσει βασικές διοικητικές λειτουργίες στην περιοχή.

Οι αντιδράσεις αντικατοπτρίζουν εκτεταμένες υποψίες για εμπρησμό που συνδέεται με συγκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς, ένα μοτίβο που έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις στη Νότια Αφρική, όπως η πυρκαγιά στο Κοινοβούλιο το 2022 που προηγήθηκε μιας μεγάλης έρευνας για δωροδοκία, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες ευπάθειες στη διακυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

