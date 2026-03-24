Τεράστια φωτιά σε κυβερνητικό κτίριο στη Νότια Αφρική - Δείτε βίντεο

Οι αντιδράσεις αντικατοπτρίζουν εκτεταμένες υποψίες για εμπρησμό που συνδέεται με συγκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς, ένα μοτίβο που έχει παρατηρηθεί στη χώρα

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο 11ώροφο κτίριο Botha Sigcau στην πόλη Mthatha του Ανατολικού Ακρωτηρίου στη Νότια Αφρική, το οποίο στεγάζει πολλαπλά κυβερνητικά τμήματα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει φλόγες να τυλίγουν τους πάνω ορόφους εν μέσω νυχτερινού χάους.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καταπολεμούν ενεργά τη φωτιά, αλλά η αιτία παραμένει άγνωστη· δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα, αν και το περιστατικό διαταράσσει βασικές διοικητικές λειτουργίες στην περιοχή.

Οι αντιδράσεις αντικατοπτρίζουν εκτεταμένες υποψίες για εμπρησμό που συνδέεται με συγκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς, ένα μοτίβο που έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις στη Νότια Αφρική, όπως η πυρκαγιά στο Κοινοβούλιο το 2022 που προηγήθηκε μιας μεγάλης έρευνας για δωροδοκία, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες ευπάθειες στη διακυβέρνηση.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
