Η Γαλλία κάλεσε σήμερα την ισραηλινή κυβέρνηση να υπαναχωρήσει από την απόφασή της να κατασκευάσει ένα συγκρότημα που θα ανήκει στο υπουργείο Άμυνας στον χώρο όπου βρίσκεται η έδρα της UNRWA στην ανατολική Ιερουσαλήμ --κτίριο που κατεδαφίστηκε τον Ιανουάριο.

Καλεί επίσης τις ισραηλινές αρχές να «εγγυηθούν την προστασία και το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς χαιρέτισε πριν από λίγες ημέρες την έγκριση από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου της "πρότασής του για την ανέγερση ενός συγκροτήματος του υπουργείου Άμυνας" στη θέση αυτή.

Το συγκρότημα αυτό "θα περιλαμβάνει ένα γραφείο στρατολόγησης, ένα μουσείο του Τσαχάλ (ο ισραηλινός στρατός σ.σ.) και το γραφείο του υπουργού Άμυνας, στη θέση του συγκροτήματος της UNRWA που κατεδαφίστηκε" στις 20 Ιανουαρίου, δήλωσε.

"Θέσαμε εκτός νόμου αυτή την υπηρεσία του ΟΗΕ που υποστηρίζει την τρομοκρατία και πήραμε στην κατοχή μας το μέρος αυτό, και τώρα, πάνω στα ερείπιά του, χτίζουμε και ενισχύουμε την Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού", έγραψε επίσης σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X την περασμένη Κυριακή.

Την Τετάρτη, σε δήλωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπός του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τη συγκεκριμένη απόφαση "με τον πιο έντονο τρόπο" και υπενθύμισε ότι η θέση αυτή της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης (UNRWA), που καταλήφθηκε από το Ισραήλ τον περασμένο Ιανουάριο, παραμένει χώρος των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον Γκουτέρες, αυτά τα "πρωτοφανή και κλιμακούμενα" μέτρα συνιστούν παραβίαση του απαραβίαστου των εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Εθνών και υπονομεύουν την εφαρμογή της εντολής που έχει αναθέσει η Γενική Συνέλευση στην UNRWA στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ".

Στα τέλη Ιανουαρίου, η διεθνής κοινότητα καταδίκασε την κατεδάφιση της έδρας της UNRWA.

Το κτίριο δεν χρησιμοποιείτο από την UNRWA μετά την απαγόρευση πριν από έναν και πλέον χρόνο των δραστηριοτήτων της από το Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί την υπηρεσία αυτή για δεσμούς με την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς που εξαπέλυσε τις φονικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

