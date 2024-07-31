Νότια Αφρική: 5 παιδιά νεκρά σε σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο

Πέντε παιδιά έχασαν τη ζωή τους σήμερα το απόγευμα και άλλα 20 τραυματίστηκαν, όταν το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από ένα τρένο, σε ισόπεδη διάβαση κοντά στην πόλη Μίντελμπουργκ.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι πρωταρχικής σημασίας και μια τέτοια απώλεια σοκάρει», είπε ο υφυπουργός Μεταφορών Μχουλέκο Χλένγκουα, ο οποίος σκοπεύει να μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος αύριο το πρωί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του χωριού Μαφούμπε, που απέχει 180 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ. Τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν, καθώς αστυνομικοί και διασώστες βρίσκονται ακόμη στο σημείο και συνεχίζουν τις έρευνες. Ο οδηγός του λεωφορείου εγκατέλειψε το σημείο μετά το δυστύχημα. Ο μηχανοδηγός και οι άλλοι επιβαίνοντες στο τρένο δεν τραυματίστηκαν.

Στις αρχές του μήνα, 12 μαθητές σκοτώθηκαν όταν το μίνιμπας στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.