Η ιστορία της 50χρονης Αμερικανίδας Λαλίτα Κάγι Κουμάρ η οποία βρέθηκε αποστεωμένη και σε άθλια κατάσταση σε ζούγκλα στην Ινδία και συγκεκριμένα στην περιοχή Sindhudurg της Μαχαράστρα το περασμένο Σάββατο θα μπορούσε να αποτελεί ταινία ωστόσο, δεν είναι.

Την 50χρονη βρήκε ένας βοσκός μέσα στη ζούγκλα σε χωριό το οποίο βρίσκεται περίπου 450 χιλιόμετρα από το Μουμπάι. Άκουσε τις κραυγές βοήθειας που έβγαζε και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές.

Η Αμερικανίδα που βρέθηκε δεμένη σε ένα δέντρο στην Ινδία φαίνεται ότι μετακόμισε στη χώρα πριν από μια δεκαετία για να μάθει γιόγκα. Τα προβλήματα για εκείνη ξεκίνησαν όταν παντρεύτηκε. Η σχέση τους άρχισε να έχει προβλήματα, όπως ανέφεραν ανώτεροι αξιωματούχοι στην Indian Express.

Το δελτίο ταυτότητας που βρέθηκε στα υπάρχοντα της γυναίκας έγραφε μια διεύθυνση στο Ταμίλ Ναντού, αν και στην πραγματικότητα ζούσε στη Γκόα - περίπου 18 μίλια από το σημείο όπου την ανακάλυψαν - τους τελευταίους μήνες, πρόσθεσε η αστυνομία.

Τώρα, ο άνδρας της αναζητείται από τις αρχές για απόπειρα δολοφονίας καθώς όπως η ίδια η 50χρονη την άφησε εκεί, δεμένη με σκοπό να πεθάνει.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο που τους υπέδειξε ο βοσκός είδαν την 50χρονη σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορούσε να μιλήσει αλλά έδωσε στους ερευνητές ένα χειρόγραφο σημείωμα που κατηγορούσε τον άνδρα της ότι την έδεσε και την εγκατέλειψε για να πεθάνει χωρίς φαγητό και νερό.​​

Το σημείωμα, το οποίο ήταν γραμμένο στα αγγλικά, ανέφερε επίσης ότι η ίδια πάσχει από ιατρικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της «ένεσης για ακραία ψύχωση που προκαλεί σοβαρό κλειδωμένο σαγόνι και αδυναμία να πιει νερό». Μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε να φάει ή να πιει νερό 40 ημέρες, αν και η αστυνομία το θεωρεί όπως είπε απίθανο να βρισκόταν εκεί τόσες πολλές μέρες.

«Ένεση για ακραία ψύχωση που προκάλεσε ένα εξαιρετικά κλειδωμένο σαγόνι και αδυναμία να πιω νερό. Θέλω τροφή ενδοφλέβια. 40 ημέρες χωρίς φαγητό και νερό. Σύζυγος με έδεσε σε δέντρο στο δάσος και είπε ότι θα πεθάνω εκεί».

Η Κουμάρ μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κολλέγιο της Γκόα για να λάβει θεραπεία και φροντίδα.

Αν και βρίσκεται σε σταθερή φυσική κατάσταση, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας έπασχε από ψυχιατρικά προβλήματα και δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να μάθει περισσότερα για τη γυναίκα, συμπεριλαμβανομένου του τόπου καταγωγής της. Η Κουμάρ βρέθηκε με αμερικανικό διαβατήριο και μια ληγμένη βίζα, την οποία χρησιμοποίησαν οι ερευνητές για να επικοινωνήσουν με την αμερικανική πρεσβεία για να λάβουν βοήθεια, ανέφερε ο Independent.

Πηγή: skai.gr

