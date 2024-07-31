Η Επιτροπή επιβεβαιώνει Ιρλανδία στο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση της Ιρλανδίας να συμμετάσχει σε επτά νομικές πράξεις του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, όπως κοινοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2024.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν, το Σύμφωνο θα συμβάλει στην προστασία των πολιτών, στην ασφάλεια των συνόρων, στη διασφάλιση δίκαιων και αποτελεσματικών διαδικασιών και στην ομαλή διαχείριση της μετανάστευσης με επίκεντρο την αλληλεγγύη.

Η απόφαση της Ιρλανδίας να συμμετάσχει καταδεικνύει την προσήλωση της χώρας στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και την προθυμία της να συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης σε όλη την ΕΕ.

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε τις αποφάσεις που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή της Ιρλανδίας σε επτά νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο του συμφώνου της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο: την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, τον κανονισμό για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου, τον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου, τον κανονισμό-πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, τον κανονισμό για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, τον κανονισμό Eurodac και τον κανονισμό για την αντιμετώπιση κρίσεων και ανωτέρας βίας. Οι σημερινές αποφάσεις που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή της Ιρλανδίας στον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου και στην οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής αρχίζουν να ισχύουν την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι άλλες πέντε αποφάσεις θα αρχίσουν να ισχύουν την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα.

Κορίνα Γεωργίου

