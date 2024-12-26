Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουριστικό λεωφορείο έπεσε σε παγωμένη λίμνη στη Νορβηγία - 3 νεκροί

Το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 60 άτομα σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, έφυγε από το δρόμο και κατέληξε σε παγωμένη λίμνη

Νορβηγία

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε ξένους έπεσε σε μια λίμνη κοντά στον πορθμό Ραφτσούντετ, που χωρίζει το αρχιπέλαγος Λοφούτεν και Βεστεράλεν στις βόρειες ακτές της Νορβηγίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Πολλοί επιβάτες στο λεωφορείο είναι ξένοι υπήκοοι», ανακοίνωσε η αστυνομία της κομητείας Νόρντλαντ.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη γύρω στις 13:30 τοπική ώρα (12:30 GMT) στην περιοχή Hadsel στη βορειοδυτική ακτή της Νορβηγίας.

Το λεωφορείο βγήκε από το δρόμο και κατέληξε στη λίμνη Åsvatnet, όπως μετέδωσε το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

❗️🇳🇴 - Serious Bus Accident in Hadsel, Norway

A bus with approximately 60 to 70 passengers left the E10 road in Hadsel, Norway, and ended up partially submerged in a lake called Åsvatnet. The incident resulted in deaths, this information was confirmed by local police in a… pic.twitter.com/SX1vt9s8E9

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νορβηγία Δυστύχημα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark