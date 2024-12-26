Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε ξένους έπεσε σε μια λίμνη κοντά στον πορθμό Ραφτσούντετ, που χωρίζει το αρχιπέλαγος Λοφούτεν και Βεστεράλεν στις βόρειες ακτές της Νορβηγίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Πολλοί επιβάτες στο λεωφορείο είναι ξένοι υπήκοοι», ανακοίνωσε η αστυνομία της κομητείας Νόρντλαντ.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη γύρω στις 13:30 τοπική ώρα (12:30 GMT) στην περιοχή Hadsel στη βορειοδυτική ακτή της Νορβηγίας.

Το λεωφορείο βγήκε από το δρόμο και κατέληξε στη λίμνη Åsvatnet, όπως μετέδωσε το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

❗️🇳🇴 - Serious Bus Accident in Hadsel, Norway



A bus with approximately 60 to 70 passengers left the E10 road in Hadsel, Norway, and ended up partially submerged in a lake called Åsvatnet. The incident resulted in deaths, this information was confirmed by local police in a… pic.twitter.com/SX1vt9s8E9

Norvegia, un autobus con a bordo 58 persone è uscito di strada ed è parzialmente finito in un piccolo lago a Hadsel, nel Nordland, nel mezzo di una fitta nevicata: almeno 3 morti e 4 feriti gravi @ultimoranet pic.twitter.com/t6SLzso0q6 — Ultimora.net (@ultimoranet) December 26, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

