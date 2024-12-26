Τις δραματικές ώρες λίγο πριν τη συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν αποκαλύπτει ο διάλογος του πιλότου με τον πύργο ελέγχου.

«Δεν μπορώ να εκτελέσω, ο έλεγχος χάθηκε» ήταν το τελευταίο μήνυμα του πιλότου σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Σημειώνεται ότι κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι η συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, που συνετρίβη στο Ακτάου, προκλήθηκε από ρωσικό πύραυλο εδάφους-αέρος.

Η δημοσίευση κάποιων εκ των συνομιλιών του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου δείχνουν ότι υπέθεταν ότι το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα σμήνος πουλιών.

Ο διάλογος με τον πύργο ελέγχου

Στις 8:12, οι πιλότοι ανέφεραν: «Χάθηκαν και τα δύο GPS» και ζήτησαν βοήθεια για να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο του Μπακού, απ’ όπου απογειώθηκε.

Στις 8:16, ο πιλότος είπε: «Έχουμε βλάβη ελέγχου, σύγκρουση με πουλιά στην καμπίνα. Σύγκρουση με πουλιά στην καμπίνα (ακατάληπτο)…».

Η απάντηση από τον ΕΕΚ: «AXY8243, καταλαβαίνω, τι είδους βοήθεια χρειάζεστε;».

Ο πιλότος απάντησε ότι επιθυμούσε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Μπακού.

Στις 8:17, ένα λεπτό αργότερα, ο πιλότος ανακοίνωσε ότι κατευθύνεται προς το Μινεράλνιε Βόντι, ένα αεροδρόμιο στη νότια Ρωσία.

Ο ΕΕΚ ζήτησε από το πιλοτήριο να εκτελέσει «αριστερή περιστροφή». Ο πιλότος απάντησε: «Δεν μπορώ να εκτελέσω, ο έλεγχος χάθηκε».

Στις 8:19, ο πιλότος είπε: «Δεν μπορώ να διατηρήσω 150, έχουμε υψηλή πίεση στην καμπίνα».

«AXY8243, καταλαβαίνω», ήταν η απάντηση από τον ΕΕΚ.

Στις 8:20, την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της πτήσης, ο πιλότος είπε: «Αριστερά 360, το αεροσκάφος μου χάνει τον έλεγχο».

Στις 8:21, σύμφωνα με το κείμενο που διέρρευσε, το πλήρωμα αποφάσισε να κατευθυνθεί προς το Μαχατσκαλά, ένα αεροδρόμιο στη Ρωσία, στη δυτική όχθη της Κασπίας Θάλασσας.

Στις 8:22, οι πιλότοι ανέφεραν: «Τώρα έχουν αποτύχει τα υδραυλικά».

Δύο λεπτά αργότερα, ο πιλότος αρνήθηκε ότι είχε κηρύξει «έκτακτη ανάγκη» και δήλωσε στον ΕΕΚ: «Το αεροσκάφος είναι εντάξει», ενώ ο ΕΕΚ απάντησε: «Είναι πολύ δύσκολο να σε ακούσω… πες μου το ύψος σου».



