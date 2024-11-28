Η Νορβηγία σκοπεύει να αυξήσει τα κονδύλια για την υποστήριξη της Ουκρανίας σε τουλάχιστον 35 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (3 δισεκ. ευρώ) για το 2025, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Εξ αυτών 22,5 δισεκ. κορώνες (1,93 δισεκ. ευρώ) προορίζονται για την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και 12,5 δισεκ. κορώνες (1,07 δισεκ. ευρώ) για ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε στο νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων ΝΤΒ ότι η απόφαση στέλνει ηχηρό μήνυμα στην Ουκρανία αλλά και στους εισβολείς.

Η νορβηγική κυβέρνηση είχε αρχικά προβλέψει 15 δισεκ. κορώνες (1,3 δισεκ. ευρώ) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2025 για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Η αντιπολίτευση εξέφρασε την αντίδρασή της, υπογραμμίζοντας πως το ποσό είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα τα κόμματα να συμφωνήσουν σε διπλασιασμό των κονδυλίων.

Πηγή: skai.gr

