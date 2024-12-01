Νορβηγία: Η χώρα σταματά τα σχέδια για εξορύξεις βαθέων υδάτων

Η Νορβηγία δεν θα εκδώσει, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, άδειες για εξορύξεις βαθέων υδάτων στα χωρικά της ύδατα το 2025, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ένα κόμμα σύμμαχος της κεντροαριστερής κυβέρνησης, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

«Σταματάμε τα σχέδια για εξορύξεις στον βυθό της θάλασσας», είπε σε δημοσιογράφους η Κίρστι Μπεργκστόε, ηγέτης του πράσινου αριστερού κόμματος SV.

Μέχρι σήμερα, η Νορβηγία, της οποίας τα τεράστια αποθέματα υδρογονανθράκων την καθιστούσαν μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, είχε πρωταγωνιστήσει στον παγκόσμιο αγώνα εξόρυξης στον βυθό των ωκεανών για μέταλλα που έχουν υψηλή ζήτηση καθώς οι χώρες απομακρύνονται από τα ορυκτά καύσιμα.

«Αυτή είναι μια κρίσιμη νίκη στον αγώνα κατά των εξορύξεων βαθέων υδάτων. Θα πρέπει να η χαριστική βολή για την καταστροφική βιομηχανία», δήλωσε στο Reuters ο Φρόντε Πλέϊμ, επικεφαλής του νορβηγικού τμήματος της Greenpeace.

Το Όσλο είχε σχέδια να ανοίξει μεγάλες περιοχές της Αρκτικής του το επόμενο έτος για τον εναρκτήριο γύρο αδειοδοτήσεων του θαλάσσιου βυθού, με στόχο να χορηγήσει άδειες εξερεύνησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά τις αντιρρήσεις από περιβαλλοντικούς ακτιβιστές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η συμφωνία που συνήψε η κυβέρνηση και η SV σήμερα σημαίνει ότι ο προγραμματισμένος γύρος αδειοδοτήσεων δεν θα προχωρήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

