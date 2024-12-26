Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον Επίτροπο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ Κέβιν Μαρίνο Καμπρέρα για τη θέση του πρεσβευτή στον Παναμά, αφού απείλησε να ανακτήσει τον έλεγχο της Διώρυγας, την οποία παρέδωσε η Ουάσινγκτον στις τοπικές αρχές πριν από 25 χρόνια.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Καμπρέρα «ένθερμο μαχητή των αξιών του Πρώτα η Αμερική», προσθέτοντας : «Ελάχιστοι καταλαβαίνουν τη λατινοαμερικάνικη πολιτική τόσο καλά όσο ο Κέβιν. Θα κάνει φανταστική δουλειά, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα του έθνους μας στον Παναμά».

Την Κυριακή, ο Τραμπ απείλησε να ανακτήσει τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά υποστηρίζοντας ότι η χώρα αυτή, με την οποία οι ΗΠΑ διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1903, «μας καταληστεύει στη Διώρυγα». Ισχυρίστηκε επίσης ότι Κινέζοι στρατιώτες έχουν αναλάβει τη λειτουργία της Διώρυγας και «φροντίζουν πάντα οι ΗΠΑ να πληρώνουν δισεκατομμύρια δολάρια σε επισκευές αλλά να μην έχουν λόγο για τίποτα».

Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο απάντησε ότι η Κίνα δεν ασκεί καμία επιρροή στη διαχείριση της Διώρυγας και σήμερα πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν Κινέζοι στρατιώτες εκεί.

«Δεν υπάρχουν Κινέζοι στρατιώτες στη Διώρυγα, για όνομα του Θεού, ο κόσμος είναι ελεύθερος να επισκεφθεί τη Διώρυγα» είπε σε μια ομιλία του.

Η Κίνα δεν ελέγχει τη Διώρυγα αλλά μια θυγατρική της CK Hutchison Holdings, που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, διαχειρίζεται δύο λιμάνια στις εισόδους της, στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

