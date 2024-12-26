Υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ότι ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα μπορεί να έπληξε το αεροσκάφος των αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν που συνετρίβη στο Καζακστάν την Τετάρτη, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters την Πέμπτη.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, πρόσθεσε ότι εάν οι ενδείξεις αποδειχθούν ακριβείς, υπογραμμίζουν τη ρωσική απερισκεψία κατά την εισβολή στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, πηγές του Αζερμπαϊτζάν είχαν αναφέρει στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines καταρρίφθηκε από ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι. Νωρίτερα, έκανε εκτροπή της πορείας του πάνω από μια περιοχή της Ρωσίας όπου τους τελευταίους μήνες η Μόσχα χρησιμοποιούσε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροπλάνα.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση J2-8243 από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τον Γκρόζνι, στην Τσετσνία. Συνετρίβη στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας αφού αντιμετώπισε μια «έκτακτη ανάγκη». Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας, ενδέχεται να χτυπήθηκε από ένα σμήνος πουλιών.

Μία από τις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S. Οι τηλεπικοινωνίες του διακόπηκαν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών ενώ πλησίαζε στο Γκρόζνι. «Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έγινε επίτηδες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, το Μπακού αναμένει από τη ρωσική πλευρά να παραδεχτεί την κατάρριψη του αζέρικου αεροσκάφους», πρόσθεσε.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το πρακτορείο Reuters δείχνουν κάτι που μοιάζει με ζημιές από θραύσματα στο τμήμα της ουράς του αεροπλάνου.

Πηγή: skai.gr

