Νορβηγία: Το σεξ χωρίς συναίνεση θα θεωρείται στο εξής βιασμός

Η Νορβηγία τροποποίησε σήμερα τον νόμο περί βιασμού ποινικοποιώντας το σεξ χωρίς ρητή συναίνεση, εντασσόμενη έτσι στον κατάλογο των χωρών που διευρύνουν τον ορισμό της σεξουαλικής επίθεσης.

Μέχρι τώρα, οι εισαγγελείς έπρεπε να αποδείξουν ότι ένας δράστης χρησιμοποίησε βία ή απειλητική συμπεριφορά ή ότι είχε σεξουαλική επαφή με κάποιον που δεν μπορούσε να προβάλει αντίσταση, για να εξασφαλίσει την καταδίκη του για βιασμό.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο, όποιος έχει σεξουαλική επαφή με κάποιον που δεν έχει συναινέσει, προφορικά ή εμπράκτως, μπορεί να καταδικαστεί για βιασμό, ακόμη και αν δεν χρησιμοποίησε βία.

Η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία και η Ισλανδία έχουν θεσπίσει παρόμοιους νόμους για τον βιασμό βάσει συναίνεσης τα τελευταία χρόνια.

Η Σουηδία άλλαξε τον νομικό ορισμό του βιασμού το 2018 σε σεξ χωρίς συναίνεση - μια αλλαγή που οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αύξησε κατά 75% τις καταδίκες για βιασμό.

Η Δανία ακολούθησε το 2020 ψηφίζοντας έναν νόμο που διεύρυνε τις συνθήκες που θα μπορούσαν να συνιστούν βιασμό.

Πηγή: skai.gr

