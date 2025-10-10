Λογαριασμός
Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα 

 Η Επιτροπή ανακοίνωσε τον νικητή, ενώ χιλιάδες χρήστες του Χ παρακολουθούσαν live - Το ανώτατο βραβείο στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας 

matsado

Στη 58χρονη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο (ή Ματσάντο) – και όχι στον Ντόναλντ Τραμπ – απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης 2025. 

O πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ ανακοίνωσε τον νικητή του πιο σημαντικού (ίσως) βραβείου της  ανθρωπότητας, ενώ χιλιάδες χρήστες του Χ παρακολουθούσαν live. 

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης  2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για την ακούραστη δουλειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία». 

