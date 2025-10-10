Στη 58χρονη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο (ή Ματσάντο) – και όχι στον Ντόναλντ Τραμπ – απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης 2025.

O πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ ανακοίνωσε τον νικητή του πιο σημαντικού (ίσως) βραβείου της ανθρωπότητας, ενώ χιλιάδες χρήστες του Χ παρακολουθούσαν live.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για την ακούραστη δουλειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.