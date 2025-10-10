Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι οδεύουν προς μια δεύτερη νέα εβδομάδα δημοσιονομικής παράλυσης αφού χθες Πέμπτη η Γερουσία απέρριψε για έβδομη φορά κείμενο που θα μπορούσε να βάλει τέλος στο shutdown, παρά τις απειλές που εκτόξευσε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να κάμψει την αντίσταση των Δημοκρατικών.

Η Γερουσία θα συνεδριάσει εκ νέου την Τρίτη, κατά συνέπεια ως τότε δεν θα υπάρξει άλλη ψηφοφορία με στόχο την άρση του αδιεξόδου.

Το κόμμα του Τραμπ έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, όμως σύμφωνα με τον κανονισμό της Γερουσίας χρειάζονται 60 ψήφοι, σε σύνολο 100, για την υιοθέτηση του προϋπολογισμού. Με βάση την τρέχουσα ισορροπία δυνάμεων, επτά Δημοκρατικοί γερουσιαστές θα πρέπει να συνταχθούν με την πρόταση των Ρεπουμπλικάνων και μέχρι στιγμής μόνο τρεις το έχουν πράξει.

Ωστόσο, καθώς περνούν οι ημέρες οι Ρεπουμπλικάνοι ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να πείσουν και άλλους Δημοκρατικούς.

Οι Ρεπουμπλικάνοι προτείνουν την παράταση του τρέχοντος προϋπολογισμού με τα ίδια επίπεδα δαπανών, ενώ οι Δημοκρατικοί ζητούν την παράταση των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Στη διάρκεια του shutdown το σύνολο των περισσότερων από 2,3 εκατομμύρια ομοσπονδιακών υπαλλήλων δεν πληρώνονται, όπως και περισσότεροι από 1,3 εκατ. στρατιωτικοί.

Αφότου ενέσκηψε το shutdown, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ δεν έχει σταματήσει να απειλεί πως θα γίνουν απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων αν η κατάσταση αυτή παραταθεί.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί φέρουν μερίδιο της ευθύνης

Στο μεταξύ οι Αμερικανοί κατηγορούν τόσο τους Ρεπουμπλικάνους όσο και τους Δημοκρατικούς για τη δημοσιονομική παράλυση των ΗΠΑ, ενώ ανησυχούν ότι θα υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη.

Η δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, έθετε το ερώτημα στους Αμερικανούς κατά πόσο ευθύνονται οι Δημοκρατικοί, οι Ρεπουμπλικάνοι και ο Τραμπ για το shutdown.

Το 67% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ευθύνονται αρκετά ή πολύ, ενώ το 63% εκτίμησε το ίδιο για τους Δημοκρατικούς. Επίσης το 63% απάντησε ότι τουλάχιστον ένα μέρος της ευθύνης φέρει ο Τραμπ.

Εξάλλου πολλοί Αμερικανοί ανησυχούν ότι το shutdown θα τους επηρεάσει προσωπικά. Το 49% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο να υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις στις υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται, όπως η καταβολή κοινωνικών ή φοιτητικών επιδομάτων. Το 33% απάντησε ότι δεν ανησυχεί.

Το 39% των Δημοκρατικών σημείωσε ότι ανησυχεί πολύ για το shutdown, όπως και το 12% των Ρεπουμπλικάνων.

Πηγή: skai.gr

