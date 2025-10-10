Η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ, Steadfast Noon, θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, δήλωσε την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι η άσκηση βοηθά στο να διασφαλιστεί ότι η πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ παραμένει αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική, προσθέτοντας ότι στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε πιθανό αντίπαλο ότι η συμμαχία μπορεί να προστατεύσει και να υπερασπιστεί όλα τα μέλη της από οποιαδήποτε απειλή.

Στην άσκηση δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά όπλα, δήλωσαν αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.