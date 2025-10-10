Η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ, Steadfast Noon, θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, δήλωσε την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε.
Ο Ρούτε δήλωσε ότι η άσκηση βοηθά στο να διασφαλιστεί ότι η πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ παραμένει αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική, προσθέτοντας ότι στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε πιθανό αντίπαλο ότι η συμμαχία μπορεί να προστατεύσει και να υπερασπιστεί όλα τα μέλη της από οποιαδήποτε απειλή.
Στην άσκηση δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά όπλα, δήλωσαν αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ.
