Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ή αλλιώς η «Κυρία από Ατσάλι» όπως την έχουν περιγράψει οι New York Times, είναι η μεγάλη νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, όπως ανακοίνωσε η νορβική επιτροπή νωρίτερα σήμερα για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία.

Η 58χρονη Ματσάδο, είναι επί του παρόντος ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και διετέλεσε εκλεγμένο μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014. Είναι διαζευγμένη και έχει τρία παιδιά τα οποία ζουν στο εξωτερικό λόγω απειλών θανάτου που δέχονται στην πατρίδα τους. Η Ματσάδο εισήλθε στην πολιτική το 2002 ως ιδρύτρια και επικεφαλής της ομάδας παρακολούθησης των ψήφων Súmate, μαζί με τον Αλεχάντρο Πλαζ. Είναι επίσης η Εθνική Συντονίστρια του πολιτικού κόμματος Vente Venezuela.

Το 2018, συμπεριλήφθηκε στη λίστα με 100 Γυναίκες του BBC και το περιοδικό Time την κατέταξε ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο. Η Ματσάδο θεωρείται ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Η κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα έχει απαγορεύσει στην Ματσάδο να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα.

Επίσης, ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2012, αλλά έχασε τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης από τον Ενρίκε Καπρίλες. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Βενεζουέλα το 2014, η Ματσάδο ήταν μια από τις ηγετικές προσωπικότητες στην οργάνωση διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης του Μαδούρο. Το 2019, εν μέσω της προεδρικής κρίσης στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινούσε μια δεύτερη προεδρική υποψηφιότητα εάν ο αμφισβητούμενος προσωρινός πρόεδρος, Χουάν Γκουαϊδό προκαλούσε με επιτυχία εκλογές. Οι προσπάθειές του Γκουαϊδό τελικά δεν ήταν επιτυχείς.

Ακόμα, υπήρξε υποψήφια για το κόμμα Vente Venezuela στις προκριματικές εκλογές της Ενωτικής Πλατφόρμας του 2023, αν και στις 30 Ιουνίου 2023 αποκλείστηκε για δεκαπέντε χρόνια από τον Γενικό Ελεγκτή της Βενεζουέλας. Ο αποκλεισμός της επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο του 2024. Μετά τη νίκη της στις προκριματικές εκλογές, η Ματσάδο ανακηρύχθηκε υποψήφια της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αν και αντικαταστάθηκε από την Κορίνα Γιόρις στις 22 Μαρτίου 2024. Η Γιόρις εμποδίστηκε να εγγραφεί ως υποψήφια και αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον Edmundo González Urrutia.

Την 1η Αυγούστου 2024, η Ματσάδο δημοσίευσε μια επιστολή στην εφημερίδα The Wall Street Journal, στην οποία ανέφερε ότι είχε αρχίσει να κρύβεται «φοβούμενη για τη ζωή της, την ελευθερία της και των συμπατριωτών της από τη δικτατορία του Μαδούρο».

Ποιες είναι οι πολιτικές της απόψεις

Η Ματσάδο είναι αντι- τσαβική και διαφωνεί με άλλα τμήματα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Το 2011, έκανε προεκλογική εκστρατεία ως υποστηρικτής του «λαϊκού καπιταλισμού». Η Ματσάδο υποστηρίζει την ιδιωτικοποίηση κρατικών οντοτήτων στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA . Έχει υποστηρίξει τις διεθνείς κυρώσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης της Βενεζουέλας και έχει υποστηρίξει την ξένη παρέμβαση για την απομάκρυνση του Μαδούρο για ανθρωπιστικούς λόγους.

Το 2023, έθεσε υποψηφιότητα στις προεδρικές προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση Μαδούρο της απαγόρευσε στη συνέχεια να θέσει υποψηφιότητα. Στη συνέχεια έγινε η κύρια κινητήρια δύναμη για τον κύριο υποψήφιο της αντιπολίτευσης, Εντμούντο Γκονζάλες, στον οποίο επετράπη να αγωνιστεί από το καθεστώς Μαδούρο.

Στο εσωτερικό, η Ματσάδο έχει ζητήσει την απαγόρευση της επανεκλογής σε πολιτικά αξιώματα στη Βενεζουέλα, τάσσεται υπέρ του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, υποστηρίζει τη νομιμοποίηση της ιατρικής κάνναβης και έχει ζητήσει εθνική συζήτηση σχετικά με τη νομιμότητα των αμβλώσεων.

Σε μια συνέντευξή της το 2024, μίλησε για τη διάθεση της εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες της χώρας της και για την ανάγκη μεταρρύθμισης της δικαστικής εξουσίας της Βενεζουέλας.

Βραβεία και αναγνώριση

Τον Μάιο του 2005, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, καλωσόρισε τη Ματσάδο στο Οβάλ Γραφείο. Αφού συναντήθηκε με τη Ματσάδο και συζήτησε τις «προσπάθειες της Súmate να διαφυλάξει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας της Βενεζουέλας», ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «ο Πρόεδρος εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις προσπάθειες παρενόχλησης και εκφοβισμού της Súmate και της ηγεσίας της». Η Ματσάδο χαιρετίστηκε από το National Review το 2006 ως «η καλύτερη γυναίκα και οι δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο» σε μια λίστα με τις Γυναίκες που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Το 2009, επιλέχθηκε ανάμεσα σε 900 υποψηφίους ως μία από τους 15 που έγιναν δεκτοί στο Πρόγραμμα Yale World Fellows. Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Yale «στοχεύει να οικοδομήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο αναδυόμενων ηγετών και να διευρύνει τη διεθνή κατανόηση παγκοσμίως.

Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις

Η Ματσάδο τιμήθηκε με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Václav Havel για το 2024 από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στις 24 Οκτωβρίου 2024 της απονεμήθηκε το Βραβείο Ζαχάρωφ μαζί με τον Εντμούντο Γκονζάλεζ.

Το 2019, έλαβε το Βραβείο Ελευθερίας από το Liberal International . Της απονεμήθηκε το Βραβείο Ιβηροαμερικανικής Ελευθερίας Cádiz Cortes το 2015 για την «άψογη υπεράσπιση της ελευθερίας στην κοινότητά σας και τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ίδια, γεγονός που τους οδήγησε στο να υποβληθούν σε δημόσια επίπληξη από την κυβέρνησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάφωρης κατάστασης φυλάκισης ή της στέρησης των ελάχιστων πολιτικών δικαιωμάτων σας». Επιλέχθηκε το 2009 από περισσότερους από 900 υποψηφίους ως μία από τους 15 που έγιναν δεκτοί στο πρόγραμμα Yale World Fellows, και περιγράφηκε ως κάποια που «αφιερώνεται στην υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών και των πολιτικών ελευθεριών».

Το 2018, η Ματσάδο χαρακτηρίστηκε από το BBC ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες. Περιγράφηκε ως «απρόθυμη ηρωίδα» το 2006 από το National Review σε μια λίστα με τις γυναίκες που ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ως «η καλύτερη γυναίκα και οι δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο».

Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025

Το Ίδρυμα Inspira América συνεργάστηκε με τους πρυτάνεις τεσσάρων πανεπιστημίων στις 16 Αυγούστου 2024 για να προωθήσουν την υποψηφιότητα της Μαρτσάδο για το Νόμπελ Ειρήνης, τονίζοντας τον «ακούραστο αγώνα της για την ειρήνη στη Βενεζουέλα και στον κόσμο» ως «μια δίκαιη αναγνώριση ενός ατόμου που έχει αφιερώσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της στον αγώνα για την ειρήνη και την απελευθέρωση» της χώρας.

Οι νομοθέτες από την πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ, Marco Rubio , Rick Scott , María Elvira Salazar και Mario Díaz-Balart, υπέβαλαν επιστολή προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς της στις 26 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι η «θαρραλέα και ανιδιοτελής ηγεσία της και η ακλόνητη αφοσίωσή της στην επιδίωξη της ειρήνης και των δημοκρατικών ιδανικών» έχουν «καθορίσει την κινητοποίηση τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς υποστήριξης για μια ειρηνική επίλυση της συνεχιζόμενης κρίσης εκλογικής απάτης», μαζί με την υπεράσπισή της να «επιστήσει την προσοχή στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν υπό το τρέχον καθεστώς, ενσαρκώνουν τις ίδιες τις αρχές που επιδιώκει να τιμήσει το Νόμπελ Ειρήνης».

Πηγή: skai.gr

