Ένας θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τον φόνο μιας έφηβης το 2001, εκτελέστηκε σήμερα με θανατηφόρα ένεση στην Ιντιάνα, όπως ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές της πολιτείας.

Ο Ρόι Γουόρντ, 53 ετών, που καταδικάστηκε το 2002 για τον φόνο και τον βιασμό της 15χρονης Στέισι Πέιν, εκτελέστηκε τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (08:00 ώρα Ελλάδας) σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Μίσιγκαν Σίτι.

Roy Lee Ward, the man who killed and raped 15-year-old Stacy Payne in 2001, will be executed at 12:01 a.m. DETAILS: https://t.co/rchWOZNsQk pic.twitter.com/J3k5wRFHoP — FOX59 News (@FOX59) October 9, 2025

Η δικηγόρος του Τζοάνα Γκριν είχε επισημάνει πριν μερικές ημέρες ότι ο Γουόρντ «έχει μετανιώσει πολύ» για το έγκλημα που διέπραξε.

Πρόκειται για την τρίτη εκτέλεση που πραγματοποιείται στην Ιντιάνα από το 2024 και για τη δεύτερη από την αρχή του έτους.

Η Ιντιάνα ξεκίνησε ξανά πέρυσι τις εκτελέσεις έπειτα από 15 χρόνια στη διάρκεια των οποίων τις είχε αναστείλει καθώς δεν μπορούσε να προμηθευτεί τα απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα εξαιτίας των επιφυλάξεων των εταιρειών που δεν ήθελαν να συνδεθούν με την θανατική ποινή.

Ωστόσο, από το 2020 ως το 2021, τους τελευταίους μήνες της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκαν στην πολιτεία αυτή 13 ομοσπονδιακές εκτελέσεις.

Νέο ρεκόρ εκτελέσεων μέσα σε ένα έτος

Η εκτέλεση του Γουόρντ είναι η 35η που γίνεται στις ΗΠΑ από την αρχή του έτους, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που καταγράφηκε το 2014.

Η μεγάλη πλειονότητα των εκτελέσεων αυτών (28) πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση θανατηφόρας ένεσης.

Τέσσερις εκτελέσεις έγιναν με εισπνοή αζώτου, μια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στην Αλαμπάμα το 2024 και την οποία ο ΟΗΕ έχει συγκρίνει με μορφή «βασανιστηρίου». Δύο εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν με εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά από το 2010.

Είκοσι τρεις από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Τρεις άλλες – το Όρεγκον, η Καλιφόρνια και η Πενσιλβάνια—έχουν επιβάλει μορατόριουμ στις εκτελέσεις, έπειτα από απόφαση του κυβερνήτη τους.

Ήδη από την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του ο Τραμπ ζήτησε την επέκταση της χρήσης της εσχάτης των ποινών «για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.