Εάν κάτι επιθυμεί διακαώς ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή την περίοδο, είναι να βραβευτεί σήμερα με το Νόμπελ Ειρήνης, ίσως το πιο σημαντικό βραβείο της ανθρωπότητας.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές και παρατηρητές, κάτι τέτοιο είναι πολύ απίθανο να συμβεί. Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ έχει ήδη καταλήξει στην απόφασή της από την περασμένη Δευτέρα, πριν ακόμα ο Τραμπ παρουσιάσει το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα και ανακοινωθεί η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ – Χαμάς.

Τώρα, η Νορβηγία προετοιμάζεται για την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, στην (πολύ πιθανή) περίπτωση που δεν κερδίσει σήμερα το πολυπόθητο βραβείο και «αγνοηθεί» επιδεικτικά τόσο δημόσια.

Norway braces for Trump’s reaction if HE doesn’t win the Nobel peace prize… https://t.co/NdQcDD3lY1 — Nick Young (@nickofnz) October 9, 2025

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε»

Η Κίρστι Μπέργκστο, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Αριστερού κόμματος της Νορβηγίας, δήλωσε στον Guardian ότι το Όσλο πρέπει να είναι «προετοιμασμένο για οτιδήποτε».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι τόσο ασταθής και αυταρχικός, φυσικά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να επιβάλει δασμούς, να απαιτήσει υψηλότερες συνεισφορές στο ΝΑΤΟ ή ακόμα και να ανακηρύξει τη Νορβηγία εχθρό.

«Η Επιτροπή Νόμπελ είναι ένα ανεξάρτητο όργανο και η νορβηγική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στον καθορισμό των βραβείων. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ το γνωρίζει αυτό» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Άριλντ Χέρμσταντ, ηγέτης του Πράσινου Κόμματος της Νορβηγίας, δήλωσε ότι η ανεξαρτησία της επιτροπής Νόμπελ είναι αυτό που δίνει στο βραβείο την αξιοπιστία του.

«Τα βραβεία ειρήνης κερδίζονται μέσω διαρκούς δέσμευσης, όχι μέσω εκρήξεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μέσω εκφοβισμού», είπε. «Είναι καλό που ο Τραμπ υποστήριξε την πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Οποιοδήποτε βήμα προς τον τερματισμό των δεινών στη Γάζα είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά μια καθυστερημένη συνεισφορά δεν σβήνει χρόνια που επέτρεπαν τη βία και τη διχόνοια» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.