«Νόμιμη» η ουκρανική αντεπίθεση λένε Γερμανοί πολιτικοί

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Η ουκρανική αντεπίθεση στο Κουρσκ εντός της ρωσικής επικράτειας κοντά στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα μεσούντος του θέρους προκαλεί απώλειες στα ρωσικά στρατεύματα. Αιφνιδίασε τους πάντες και προκαλεί πλήθος διεθνών αντιδράσεων και αναλύσεων. Αποτελεί καμπή στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία ή είναι απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση των Ουκρανών για να δηλώσουν προς πάσα κατεύθυνση ότι μπορούν να νικήσουν τον πόλεμο; Αυτό είναι το ερώτημα που επιχειρούν να απαντήσουν αυτές τις μέρες στρατιωτικοί αναλυτές.



«Ξέρουμε πώς να αιφνιδιάζουμε» δηλώνει πάντως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το ρωσικό υπ. Άμυνας να καταμετρά νεκρούς και απώλειες στα ρωσικά στρατεύματα την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν και σήμερα, Παρασκευή, την προέλασή τους σε μεθοριακές περιοχές.



«Απόλυτα νόμιμη βάσει διεθνούς δικαίου» βλέπουν πάντως οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες την ουκρανική αντεπίθεση σε ρωσικά εδάφη, όπως δήλωσε στο δίκτυο RBB ο Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, εκπρόσωπός τους για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.



Εμπίπτει μάλιστα σε όσα ορίζει το άρθρο 51 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο δίνει το δικαίωμα στο κράτος που δέχεται επίθεση να αντεπιτεθεί σε εδάφη του εισβολέα. «Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι της αντεπίθεσης. Πιθανολογούμε ότι στόχος είναι οι απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις» παρατηρεί ο Κιζεβέτερ.

Χρησιμοποιήθηκαν γερμανικά όπλα;

Και ο επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας του γερμανικού Κοινοβουλίου Μάρκους Φέμπερ από τους Φιλελευθέρους θεωρεί ότι η ουκρανική προέλαση στο Κουρσκ έχει νομιμοποιητικό υπόβαθρο και αυτό αφορά και τη χρήση γερμανικών όπλων, εάν αυτό πράγματι συνέβη, όπως δήλωσε στις εφημερίδες του ομίλου Funke.



Αίσθηση προκαλεί πάντως και η άποψη του Χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού της Σαξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ, ο οποίος μιλώντας στο Γερμανικό Δίκτυο Συντακτών RND ζητά περικοπές στη γερμανική στρατιωτική βοήθεια που παρέχεται από το 2022 στην Ουκρανία, δεδομένου ότι ο γερμανικός προϋπολογισμός κινείται και φέτος σε οριακό επίπεδο.



Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν θα ήταν υπέρ του τερματισμού της γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για τον γερμανικό προϋπολογισμό, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ναι στη στήριξη της Ουκρανίας, αλλά παρατηρούμε ότι φτάνουμε κι εμείς στα όριά μας».



Στην ίδια συνέντευξη ο πρωθυπουργός της Σαξονίας, κρατιδίου της ανατολικής Γερμανίας όπου διεξάγονται κρίσιμες εκλογές την 1η Σεπτεμβρίου, επανέλαβε τη θέση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα τελειώσει στο πεδίο των μαχών, αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

