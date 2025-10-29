Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες κράτησης του Νικολά Σαροζί στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ο καταδικασμένος σε 5ετη κάθειρξη πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κρατείται απομονωμένος στη VIP πτέρυγα – τόσο λόγω του αξιώματός του όσο και των απειλών θανάτου που δέχεται – και χαίρει μιας σχετικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

Δρακόντεια μέτρα για την προστασία του

Ο Σαρκοζί κρατείται σε ειδική πτέρυγα απομόνωσης, με μόλις 15 κελιά.

Ειδικά για την ασφάλεια του, 4 κελιά της πτέρυγας έχουν παραχωρηθεί για την προστασία και τη φύλαξή του: ένα στο οποίο κρατείται ο Σαρκοζί, δύο για τους επιπλέον φρουρούς που τον συνοδεύουν επί 24ωρου και δύο άδεια κελιά εκατέρωθεν, ώστε να μην έχει κανέναν γείτονα.

🔴⚡️ Révélations sur les conditions de détention de Nicolas Sarkozy : selon les informations du #JT20h, il disposerait d’un parloir supplémentaire par semaine, de visites plus longues et de repas différents. pic.twitter.com/ERJcPb20Cu — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 28, 2025

Όσον αφορά στα επισκεπτήρια, σύμφωνα με το RTL, του επιτρέπονται τέσσερις συναντήσεις με την οικογένειά του την εβδομάδα, ενώ κανένας άλλος τρόφιμος δεν έχει περισσότερες από τρεις.

Αυτό οφείλεται κυρίως στον υπερπληθυσμό της φυλακής καθώς το ποσοστό πληρότητας στη Λα Σαντέ είναι 180%.

Επίσης, δέχεται μεγαλύτερες σε διάρκεια επισκέψεις, από ότι οι συγκρατούμενούς του, ξεπερνώντας το όριο των 45 λεπτών.

Η πρώην πρώτη κυρία, Κάρλα Μπρούνι, τον επισκέφθηκε τέσσερις φορές την περασμένη εβδομάδα, συνοδευόμενη κάθε φορά από μέλος της διεύθυνσης του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Επιπλέον, επειδή κάθε μετακίνηση του πρώην προέδρου μέσα στη φυλακή διακόπτει όλες τις υπόλοιπες κινήσεις των κρατουμένων, η Κάρλα Μπρούνι πηγαίνει στη φυλακή της εκτός των πέντε καθορισμένων ωρών επισκεπτηρίων.

Δεν του αρέσει το φαγητό της φυλακής

Σύμφωνα με το ίδρυμα, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας σιτίζεται, όπως και άλλοι κρατούμενοι: Τρώει το φαγητό που του σερβίρει καθημερινά ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Όμως, σύμφωνα με το RTL, ο πρώην πρόεδρος δεν εκτιμά αυτά τα γεύματα. Έτσι, η σύζυγός του, του έφερνε σάντουιτς από την πρώτη κιόλας μέρα.

Από τότε, ο Νικολά Σαρκοζί τρώει στην καντίνα, όπως όλοι οι άλλοι και παραγγέλνει φαγητό από μια λίστα που του παρέχει η διοίκηση της φυλακής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.