Σε κελί της VIP πτέρυγας της φυλακής «Λα Σαντέ» (La Santé), στο Παρίσι, βρίσκεται από χθες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί για να εκτίσει την ιστορική 5ετή ποινή κάθειρης που του επιβλήθηκε.

Ο 70χρονος Σαρκοζί, αν και κρατείται σε μονόκλινο κελί με σχετικές ανέσεις, συνοδεύεται από δύο αξιωματικούς ασφαλείας «λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του», εξήγησε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο πρώην αρχηγός του κράτους έχει στη διάθεσή του «ένα απόσπασμα προστασίας λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του» και «αυτό το απόσπασμα διατηρήθηκε στη φυλακή», δήλωσε ο Λοράν Νουνιές στο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Cnews και στον ραδιοσταθμό Europe 1.

Δύο αξιωματικοί ασφαλείας εγκαταστάθηκαν στο κελί που βρίσκεται δίπλα σε αυτό του 70χρονου Νικολά Σαρκοζί.

«Είναι μια απόφαση που έχει στόχο να διασφαλισθεί η ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Νουνιές «επιπλέον όλων αυτών που εφαρμόζονται από τη διοίκηση των φυλακών».

Το απόσπασμα αυτό θα παραμείνει στη θέση του «για όσο χρόνο το θεωρήσουμε χρήσιμο», διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε κοιμηθεί στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους.

Ο Νικολά Σαρκοζί είναι «προφανώς ένας πολίτης όπως οι άλλοι, όμως υπάρχουν απειλές λίγο πιο σημαντικές» εναντίον του ως πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, εξήγησε ο Νουνιές.

Ποιοι μπορεί να τον απειλούν και γιατί

Πηγή: skai.gr

