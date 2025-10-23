Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το βίντεο που δείχνει έναν τρόφιμο της φυλακής Λα Σαντε να «υποδέχεται» με απειλές τον Νικολά Σαρκοζί – ο οποίος από προχθές εκτίει 5ετή ποινή κάθειρξης, μια πρωτοφανής και ιστορική καταδίκη - η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα στο σωφρονιστικό κατάστημα για το περιστατικό.

«Στις 22 Οκτωβρίου 2025, η εισαγγελία του Παρισιού ενημερώθηκε από τον διευθυντή των φυλακών La Sante για ένα βίντεο που κυκλοφορούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς βιντεοσκοπημένο από έναν κρατούμενο, στο οποίο εξαπέλυε απειλές κατά την άφιξη του Νικολά Σαρκοζί στις εγκαταστάσεις», ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωση που έστειλε μέσω email στο Reuters.

Στα πλαίσια της έρευνας, ανακρίθηκαν 3 κρατούμενοι - οι οποίοι τέθηκαν υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση - και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την προεκλογική εκστρατεία από τη Λιβύη.

Στο επίμαχο βίντεο, ο κρατούμενος φωνάζει στον Σαρκοζί και του λέει: «Θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι, τα ξέρουμε όλα, Σαρκό. Επιστρέψτε τα δισεκατομμύρια δολάρια...»

Την ίδια ώρα, για την προστασία του πρώην προέδρου, δίπλα στο VIP κελί του Σαρκοζί έχουν τοποθετηθεί δύο αξιωματικοί ασφαλείας επιπλέον των μέτρων που εφαρμόζονται από τη διοίκηση των φυλακών, «λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του», όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές.

Πρόσφατα, ο Julien Fischmeister από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η Λα Σαντέ - αν και υπερπλήρης - ανακαινίστηκε πρόσφατα και έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και στην πτέρυγα VIP, ο Fischmeister προειδοποιεί ότι η φυλακή θα μπορούσε να είναι μια «ανησυχητική εμπειρία» για τον Σαρκοζί.

Ως πρώην πρόεδρος με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως «αποβράσματα», απειλώντας να τους «καθαρίσει» με ισχυρές «αύρες» νερού της αστυνομίας.

