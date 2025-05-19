Εκλογές στην Πορτογαλία: Η κεντροδεξιά παραμένει στην εξουσία αλλά χωρίς πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της πορτογαλικής κεντροδεξιάς, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρου, αναδείχτηκε νικητής των πρόωρων βουλευτικών εκλογών οι οποίες διεξήχθησαν χθες Κυριακή μεν, αλλά –όπως και πριν από έναν χρόνο–, χωρίς πλειοψηφία που θα εγγυάτο πολιτική σταθερότητα.

Παράλληλα η άκρα δεξιά, εκπροσωπούμενη από την παράταξη Σέγκα («Αρκετά»), η οποία συνεχίζει να αυξάνει τα ποσοστά της σε κάθε εκλογική αναμέτρηση τα τελευταία χρόνια, έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα του 20% των ψήφων κι απείλησε να ξεπεράσει το Σοσιαλιστικό κόμμα, να γίνει αυτή αξιωματική αντιπολίτευση.

Με βάση τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα, η συμπολίτευση, η Δημοκρατική Συμμαχία (AD), έλαβε το 32,7% των ψήφων, οι Σοσιαλιστές (PS) το 23,4% και το Σέγκα 22,6%.

Χωρίς να λογαριάζονται τα τέσσερα βασικά υποσύνολα των ψήφων της πορτογαλικής διασποράς, καθώς τα αποτελέσματα σε αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, η παράταξη της συμπολίτευσης θα καταλάβει 89 έδρες από το σύνολο των 230 της πορτογαλικής εθνικής αντιπροσωπείας — πολύ λιγότερες από τις 116 που είναι συνώνυμες της απόλυτης πλειοψηφίας.

Ως προς τον αριθμό των εδρών, οι Σοσιαλιστές και η ακροδεξιά έφερναν ως πριν από λίγο ισοπαλία (58).

Ο κ. Μοντενέγκρου, που εξήρε το ότι κατ’ αυτόν «ο λαός θέλει αυτή την κυβέρνηση», και «αυτόν τον πρωθυπουργό», υποσχέθηκε χθες βράδυ πως η επόμενη κυβέρνησή του θα αποδειχθεί «αντάξια της αυξημένης εμπιστοσύνης που της έδειξαν» οι ψηφοφόροι.

Διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως δεν θα συνεργαστεί με την άκρα δεξιά και προεξόφλησε πως θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση μειοψηφίας.

Ο 52χρονος δικηγόρος αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Μάρτιο με φόντο τις υποψίες για σύγκρουση συμφερόντων λόγω της δραστηριότητας οικογενειακής εταιρείας συμβούλων.

Παρότι κέρδισε το στοίχημα που αφορούσε την πολιτική επιβίωσή του, τα κέρδη του είναι ανεπαρκή, δεν αλλάζουν σημαντικά την ισορροπία ισχύος στο πορτογαλικό κοινοβούλιο.

Αναλυτές αμφιβάλλουν για το κατά πόσον ο πρωθυπουργός θα μπορέσει να τηρήσει την υπόσχεσή του να μη συνεργαστεί με την ακροδεξιά, που θεωρούν «τη μεγάλη κερδισμένη της βραδιάς», σε αντίθεση με την κεντροαριστερά που υπέστη «ήττα ιστορικών διαστάσεων».

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, ο Πέντρου Νούνου Σάντους, ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά το αποτέλεσμα, δηλώνοντας πως θα ζητήσει να διεξαχθούν «εσωκομματικές εκλογές» στις οποίες δεν θα θέσει υποψηφιότητα.

Για τον πρόεδρο του Σέγκα Αντρέ Βεντούρα από την πλευρά του πανηγύρισε πως «τίποτα πλέον δεν (θα) είναι όπως πριν», υποστηρίζοντας ότι «γράψαμε ιστορία».

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μοντενέγκρου τον ένα χρόνο της θητείας του έκανε πιο αυστηρή την πολιτική της χώρας της Ιβηρικής ως προς τη μετανάστευση, από τις πιο χαλαρές στην Ευρώπη επί των ημερών του σοσιαλιστή προκατόχου του Αντόνιο Κόστα.

Ενώ ο αριθμός των αλλοδαπών που ζουν στην Πορτογαλία τετραπλασιάστηκε μεταξύ του 2017 και το 2024, φθάνοντας να αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% του πληθυσμού (10 εκατ.), η μετανάστευση απασχολεί ολοένα περισσότερο τον πολιτικό διάλογο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.