Τουλάχιστον 98 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 69 τραυματίστηκαν στην έκρηξη βυτιοφόρου το Σάββατο στη Νιγηρία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πολιτεία του Νίγηρα, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε 60.000 λίτρα βενζίνης ανατράπηκε σε δρόμο που συνδέει την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Αμπούτζα με την πόλη Καντούνα. Πλήθος κόσμου έσπευσε να μαζέψει βενζίνη που διέρρεε από το βυτιοφόρο, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

🇳🇬 Over 60 killed after a fuel tanker explodes in northern #Nigeria, local media reports. pic.twitter.com/yYcnK0dUEw — Sputnik Africa (@sputnik_africa) January 18, 2025

Τον περασμένο Οκτώβριο, 170 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε παρόμοιες συνθήκες, μετά την ανατροπή βυτιοφόρου με καύσιμα στην πολιτεία Τζιγκάουα.

Έναν μήνα νωρίτερα, τουλάχιστον 59 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους κατά την έκρηξη που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα με άλλο φορτηγό στην πολιτεία του Νίγηρα.

Η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής βιώνει βαθιά οικονομική κρίση, με πληθωρισμό άνω του 30% που τροφοδοτούν ιδίως οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις του προέδρου Μπόλα Τινούμπου, στην εξουσία από τον Μάιο του 2023. Η τιμή των καυσίμων έχει πενταπλασιαστεί σε 18 μήνες και είναι πλέον απλησίαστα για πολλούς.

