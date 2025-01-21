Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε 98 ανήλθαν οι νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Νιγηρία (Βίντεο)

Πλήθος κόσμου έσπευσε να μαζέψει βενζίνη που διέρρεε μετά την ανατροπή βυτιοφόρου, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη - 69 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν

Έκρηξη βυτιοφόρου στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 98 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 69 τραυματίστηκαν στην έκρηξη βυτιοφόρου το Σάββατο στη Νιγηρία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πολιτεία του Νίγηρα, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε 60.000 λίτρα βενζίνης ανατράπηκε σε δρόμο που συνδέει την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Αμπούτζα με την πόλη Καντούνα. Πλήθος κόσμου έσπευσε να μαζέψει βενζίνη που διέρρεε από το βυτιοφόρο, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Τον περασμένο Οκτώβριο, 170 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε παρόμοιες συνθήκες, μετά την ανατροπή βυτιοφόρου με καύσιμα στην πολιτεία Τζιγκάουα.

Έναν μήνα νωρίτερα, τουλάχιστον 59 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους κατά την έκρηξη που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα με άλλο φορτηγό στην πολιτεία του Νίγηρα.

Η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής βιώνει βαθιά οικονομική κρίση, με πληθωρισμό άνω του 30% που τροφοδοτούν ιδίως οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις του προέδρου Μπόλα Τινούμπου, στην εξουσία από τον Μάιο του 2023. Η τιμή των καυσίμων έχει πενταπλασιαστεί σε 18 μήνες και είναι πλέον απλησίαστα για πολλούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νιγηρία Νεκροί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark