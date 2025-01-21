Ο de facto ηγέτης της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ και δήλωσε πως προσβλέπει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Δαμασκού και Ουάσινγκτον. «Πιστεύουμε πως είναι ο ηγέτης που θα φέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα στην περιοχή», δήλωσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία και άλλες χώρες επέβαλαν σκληρές κυρώσεις στη Συρία μετά την καταστολή από το καθεστώς Άσαντ των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας το 2011, που οδήγησαν σε εμφύλιο πόλεμο.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Ουάσινγκτον εξαίρεσε για έξι μήνες από το καθεστώς των κυρώσεων τις συναλλαγές με κρατικούς φορείς στη Συρία, προκειμένου να διευκολύνει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη χώρα.

Η Δαμασκός χαιρέτισε την απόφαση, ζητώντας παράλληλα την πλήρη άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της.

Πηγή: skai.gr

