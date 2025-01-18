Τουλάχιστον 60 άνθρωποι νεκροί κι άλλοι τραυματίες σήμερα στη βόρεια Νιγηρία, από την ανατροπή ενός βυτιοφόρου φορτηγού που μετέφερε βενζίνη.

Από την ανατροπή του βυτιοφόρου προκλήθηκε διαρροή βενζίνης και έκρηξη, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας οδικού δικτύου της χώρας (FRSC).

Δείτε βίντεο από το σημείο:

🇳🇬 Over 60 killed after a fuel tanker explodes in northern #Nigeria, local media reports. pic.twitter.com/yYcnK0dUEw — Sputnik Africa (@sputnik_africa) January 18, 2025

Το δυστύχημα στην πολιτεία του Νίγηρα, έγινε μετά από μία παρόμοια έκρηξη στην πολιτεία Τζιγκάουα τον Οκτώβριο του 2024, με συνέπεια το θάνατο 147 ανθρώπων. Επρόκειτο για μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής.

Ο Κουμάρ Τσακουάν υπεύθυνος διοικητής τομέα της FRSC στην πολιτεία του Νίγηρα δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα θύματα ήταν εξαθλιωμένοι κάτοικοι της περιοχής, που έτρεξαν να μαζέψουν τη βενζίνη που είχε χυθεί στο δρόμο, μετά από την ανατροπή του βυτιοφόρου.

“Το βυτιοφόρο πήρε φωτιά που περικύκλωσε ένα άλλο βυτιοφόρο. Μέχρι στιγμής, 60 πτώματα έχουν περισυλλεγεί από την περιοχή του δυστυχήματος”, δήλωσε ο Τσακουάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.