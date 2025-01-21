Οι αρχές της Ιταλίας συλλαμβάνουν ανώτερο αστυνομικό της Λιβύης

Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε προχθές Κυριακή στο Τορίνο τον επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας της Λιβύης, ο οποίος διευθύνει στην Τρίπολη το κέντρο κράτησης μεταναστών Μιτίγκα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), ανέφεραν χθες Δευτέρα ιταλικά ΜΜΕ.

Δημοσιογράφος της εφημερίδας Avvenire ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης πως «μπορούμε να επιβεβαιώσουμε (...) ότι σε εφαρμογή εντάλματος του ΔΠΔ, ο επικεφαλής της λιβυκής δικαστικής αστυνομίας συνελήφθη στο Τορίνο».

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τη σύλληψη αυτή από επίσημη πηγή.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Mediterranea Saving Humans τόνισε πάντως πως η σύλληψη του Οσάμα Ναζίμ, γνωστού επίσης με το προσωνύμιο Αλμάσρι, έγινε έπειτα από «καταγγελίες και μαρτυρίες θυμάτων για χρόνια».

«Ο Αλμάσρι είναι η απόδειξη πως όλο το λιβυκό σύστημα, που έχει χρηματοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια με εκατομμύρια ευρώ από την Ιταλία και την ΕΕ, είναι στυγερό και εγκληματικό», πρόσθεσε η ΜΚΟ μέσω X.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε η La Repubblica, συνελήφθη σε ξενοδοχείο στο Τορίνο, με βάση πληροφορία που έδωσε η Ιντερπόλ. Επικαλούμενη εισαγγελέα στο Τορίνο, η εφημερίδα ανέφερε πως ο λίβυος αστυνομικός βρισκόταν στη μεγαλούπολη της βόρειας Ιταλίας μαζί με συμπατριώτες του.

Η υπόθεσή του αναμένεται να εξεταστεί από εφετείο της Ρώμης.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν εδώ και χρόνια τις καταχρήσεις, τη βία και τα βασανιστήρια που υφίστανται μετανάστες σε κέντρα κράτησης στη Λιβύη.

Δυνάμει αμφιλεγόμενης συμφωνίας με τις αρχές στην Τρίπολη το 2017, η Ρώμη παρέχει χρηματοδοτήσεις κι εκπαίδευση στη λιβυκή ακτοφυλακή. Σε αντάλλαγμα, η Λιβύη έχει υποσχεθεί να αποτρέπει τις αποπλεύσεις σκαφών με μετανάστες από τις ακτές της προς αυτές της Ιταλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.