Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον 30 νεκροί από την επίθεση ενόπλων σε χωριό στη Νιγηρία

 Τουλάχιστον 30 νεκροί από την επίθεση ενόπλων στη Νιγηρία

Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από την επίθεση ενόπλων σε χωριό

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση ενόπλων σε χωριό της πολιτείας Μπένουε στην κεντρική Νιγηρία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Ο επίτροπος Ενημέρωσης στην πολιτεία Μπένουε, Μάθιου Άμποχ, είπε σε δημοσιογράφους ότι ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση στο χωριό Αγιάτι, τη νύχτα της Πέμπτης, με απολογισμό τουλάχιστον 30 νεκρούς.

Η Σεουέσε Ανένε, εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης στην Μπένουε, ανέφερε ότι οι εισβολείς πυροβολούσαν αδιακρίτως και ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει αδιευκρίνιστο.

Εδώ και χρόνια, οι κάτοικοι της βορειοδυτικής και της κεντρικής Νιγηρίας βρίσκονται αντιμέτωποι με τζιχαντιστές και πάνοπλες συμμορίες – που λεηλατούν, δολοφονούν και απαγάγουν για λύτρα –, καθώς και αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και γεωργών οι οποίοι ερίζουν για τους ολοένα και πιο δυσεύρετους πόρους, τη γη και το νερό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νιγηρία Επίθεση ένοπλοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark