Nέος Αντιπρόεδρος, νέα τακτική για τους Δημοκρατικούς

Τα λόγια της Κάμαλα Χάρις χάνονται μέσα στον θόρυβο. Γύρω της χιλιάδες θεατές ουρλιάζουν, χειροκροτούν και επευφημούν. Οι υποστηρικτές της συνεχίζουν να φωνάζουν. Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ ακτινοβολεί. Ο άνδρας πίσω της ακόμα περισσότερο: ο Τιμ Γουόλς. Μέχρι πρόσφατα, λίγοι εκτός της πολιτείας του γνώριζαν τον κυβερνήτη της Μινεσότα. Αλλά απόψε είναι το μεγάλο αστέρι. Η Χάρις παρουσίασε τον 60χρονο ως νέο υποψήφιο αντιπρόεδρο σε ένα στάδιο στη Φιλαδέλφεια. Ο Γουόλς ακούει με ένα πλατύ χαμόγελο, βάζει επανειλημμένα το χέρι του στην καρδιά του, διπλώνει τα χέρια του σε μια χειρονομία ευγνωμοσύνης.



Οι Δημοκρατικοί πρέπει τώρα να κάνουν τον Γουόλς γνωστό στη χώρα και στο κόμμα μέσα σε τρεις μήνες. Αυτό δεν είναι εύκολο έργο. Και αναδιαρθρώνουν και την προεκλογική τους εκστρατεία. Λίγη περισσότερη ελαφρότητα ως αντίθεση στα σκοτεινά σενάρια τρόμου του αντιπάλου τους, Ντόναλντ Τραμπ - τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο. Μένει να δούμε αν αυτό θα λειτουργήσει.

Με όπλο τον σαρκασμό

Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του Τραμπ με χιούμορ, και όχι με πανικό. Αυτή είναι η δουλειά του Γουόλς τώρα. Η Χάρις τον επέλεξε για να μεταδώσει απλά μηνύματα με μια μεσοδυτική πινελιά. Κατά το ντεμπούτο του στη Φιλαδέλφεια, ο Γουόλς είπε για τον Τραμπ ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, «και αυτό δεν περιλαμβάνει καν τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος». Το πλήθος ζητωκραυγάζει.



Ο Γουόλς προσπαθεί αρκετές φορές να προβάλλει τους Δημοκρατικούς ως τη νέα ομάδα καλής διάθεσης. Η Χάρις «έφερε πίσω τη χαρά», φωνάζει στην αίθουσα. Το κόμμα δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένο με την αντιπρόεδρο τα τελευταία χρόνια. Αλλά σε μια περίοδο ανάγκης, η Χάρις έχει γίνει πλέον ο νέος φορέας ελπίδας.



Μέχρι την ημέρα που ο Τζο Μπάιντεν αποχώρησε από την προεδρική κούρσα, μια σκοτεινή διάθεση επικρατούσε στους Δημοκρατικούς - εναλλασσόμενη μεταξύ απελπισίας, παραίτησης και καθαρής απόγνωσης. Τώρα ο Μπάιντεν έφυγε, η Χάρις είναι εκεί - και τη βάση έχει κυριεύσει μια αίσθηση αισιοδοξίας.

Νέα «ενέργεια» και «ενθουσιασμός»

«Μέχρι να φύγει ο Μπάιντεν, η διάθεση ήταν πραγματικά πεσμένη», είπε ο Κεν Γκράιμς, ο οποίος ήρθε στη συγκέντρωση από ένα προάστιο της Φιλαδέλφειας. «Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι». Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, και μόνο η προοπτική ότι η προεδρική κούρσα δεν φαίνεται πλέον εντελώς χαμένη, έφερε το κόμμα σε έκσταση. Είναι εντελώς ασαφές εάν η Χάρις θα μπορέσει πραγματικά να επικρατήσει έναντι του Τραμπ στο τέλος. Το γεγονός ότι η κούρσα εναντίον ενός καταδικασμένου εγκληματία, που περικυκλώνεται από σκάνδαλα εδώ και χρόνια, είναι τόσο αμφίρροπη, θα έπρεπε να δίνει στους Δημοκρατικούς λόγους για προβληματισμό.



Αλλά ο κόσμος στο ακροατήριο δεν σκέφτεται αυτά. Προς το παρόν, είναι χαρούμενοι που έχουν αφήσει πίσω τους την τελευταία κρίση λόγω Μπάιντεν και απολαμβάνουν μια νέα «ενέργεια» και «ενθουσιασμό» στο κόμμα - άνδρες, γυναίκες, νέοι, ηλικιωμένοι, μαύροι και λευκοί. Ξαφνικά ο αγώνας ανοίγει ξανά, λένε, και υπάρχει μια πιθανότητα ότι στο τέλος δεν θα είναι ο Τραμπ που θα μετακομίσει στον Λευκό Οίκο, αλλά μάλλον η Χάρις - ως η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της χώρας, και μάλιστα η πρώτη μαύρη γυναίκα.



Η Χάρις είναι ήδη πρωτοπόρος στην αντιπροεδρία από δύο απόψεις. Μπορεί να κερδίσει περισσότερους πόντους από τον Τραμπ σε μαύρους ψηφοφόρους, γυναίκες και νέους. Αλλά η πρώην εισαγγελέας από την πολιτεία της δυτικής ακτής της Καλιφόρνια δυσκολεύεται με τους λευκούς άνδρες ψηφοφόρους της εργατικής τάξης. Και εκεί υποτίθεται ότι βοηθά ο Γουόλς - ακόμα κι αν ορισμένοι θεατές στη Φιλαδέλφεια παραδέχονται ότι δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή του μέχρι πρόσφατα.

Ισορροπία για τη Χάρις

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος αντιπρόεδρος μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη στην πολιτεία της Νεμπράσκα, ήταν στρατιωτικός, υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά, αργότερα έγινε δάσκαλος και προπονητής ποδοσφαίρου πριν μεταπηδήσει στην πολιτική, πρώτα ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, από το 2019 κυβερνήτης της Μινεσότα. Ο Γουόλς έχει πολύ λιγότερο λαμπερό βιογραφικό από άλλους που προτάθηκαν για τη θέση του αντιπρόεδρου. Δεν προέρχεται από ένα από τα λεγόμενα «swing states», τις πιο αμφισβητούμενες και δυνητικά κρίσιμες πολιτείες, και μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστός στην εθνική σκηνή. Αλλά φέρνει πολλά πράγματα που χρειάζεται επειγόντως η Χάρις.



Είναι ένας λευκός άνδρας από τις μεσοδυτικές πολιτείες που μεγάλωσε σε ταπεινές συνθήκες, προσγειωμένος, πραγματιστής, κάποιος που του αρέσει να κυνηγά και έχει τα δικά του όπλα. Ταυτόχρονα, είναι κάποιος με φιλελεύθερες απόψεις που υποστηρίζει τα δικαιώματα των αμβλώσεων, τους αυστηρότερους νόμους για τα όπλα και τα δωρεάν γεύματα για τους φοιτητές. Έχει υποστήριξη κυρίως στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος. Ο Τραμπ παραπονιέται ότι είναι το «πιο αριστερό ριζοσπαστικό δίδυμο στην αμερικανική ιστορία». Μάλιστα, σε κάποιους στη βάση των Δημοκρατικών ο συνδυασμός Χάρις και Γουόλς θα μπορούσε να φαντάζει πολύ φιλελεύθερος.



Τις επόμενες ημέρες, οι δυο τους θα κάνουν μια αστραπιαία εκστρατεία σε όλα τα swing states. Η στάση στη Φιλαδέλφεια στην πολιτεία της Πενσιλβανία είναι η αρχή. Ο Τραμπ στέλνει τον αναπληρωτή του Τζει Ντι Βανς σε όλα εκείνα τα μέρη παράλληλα με το δίδυμο των Δημοκρατικών.

Ο Γουόλς εναντίον του Βανς

Ο Γουόλς είναι περίπου αυτό που είχε στο μυαλό του ο Τραμπ για τον Βανς: ένας σύντροφος που μεγάλωσε σε ταπεινές συνθήκες στη χώρα - ως σύνδεσμος με την εργατική τάξη και αυτούς που μετά βίας τα βγάζουν πέρα. Αλλά σε αντίθεση με τον Γουόλς, ο Βανς αργότερα δεν έγινε δάσκαλος και προπονητής ποδοσφαίρου, αλλά μάλλον οικονομικός επενδυτής με πτυχίο Νομικής από το επίλεκτο αμερικανικό πανεπιστήμιο Yale.



Ο Γουόλς το χρησιμοποιεί επίσης εναντίον του και τον χλεύασε στη Φιλαδέλφεια: «Όπως όλοι οι κανονικοί άνθρωποι με τους οποίους μεγάλωσα, ο Βανς σπούδασε στο Yale, χρηματοδότησε την καριέρα του από δισεκατομμυριούχους και στη συνέχεια έγραψε ένα μπεστ σέλερ, στο οποίο καταδίκαζε τους ανθρώπους στην πατρίδα του», φωνάζει ξανά στο ακροατήριο, που ενθουσιάζεται.

Η νέα τακτική κατά του Τραμπ

Ο Γουόλς επινόησε τη νέα στρατηγική του να μην παίρνει πολύ στα σοβαρά τον Τραμπ και τον Βανς. Κατά τις εμφανίσεις του στην προεκλογική εκστρατεία, ο Τραμπ επιδίδεται πάντα σε σενάρια φρίκης για την πτώση της χώρας υπό την ηγεσία των «αριστερών εξτρεμιστών» Δημοκρατικών. Ήθελαν να καταστρέψουν τις ΗΠΑ, να παρακολουθήσουν μια εισβολή εγκληματιών μεταναστών και να οδηγήσουν τη χώρα σε έναν Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο.



Σε αντάλλαγμα, οι Δημοκρατικοί υπό τον Μπάιντεν βασίστηκαν επίσης σε τρομερές προειδοποιήσεις ότι ο Τραμπ ήταν υπαρξιακή απειλή για τη δημοκρατία και την ειρήνη στον κόσμο. Αλλά με τον Γουόλς υπήρξε μια αλλαγή.



Τις τελευταίες εβδομάδες, ο αόρατος άνδρας από τη Μινεσότα άλλαξε σταδιακά τον τρόπο που ολόκληρο το κόμμα μιλάει για τον Τραμπ. Ο Γουόλς είναι ο εφευρέτης της σφραγίδας «αλλόκοτος» για τον πρώην πρόεδρο: weird. Ο Γουόλς το εισήγαγε αυτό σε μια συνέντευξη και σταδιακά όλες οι εξέχουσες προσωπικότητες του κόμματος υιοθέτησαν το σύνθημα. Ο Γουόλς το επανέλαβε αυτό στη Φιλαδέλφεια, λέγοντας για τον Τραμπ και τον Βανς: «Αυτοί οι τύποι είναι τρομακτικοί και ναι, είναι περίεργοι».



Έχει γίνει πλέον μια κραυγή μάχης, που αντηχεί στην αίθουσα: «Είναι αλλόκοτος», κραυγάζει τώρα το πλήθος για τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος που δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. Και είναι μια επίθεση που δύσκολα αντιμετωπίζεται. Με τον Γουόλς απέναντί του θα πρέπει να περιμένει ακόμα περισσότερες τέτοιου τύπου από εδώ και πέρα.



Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.