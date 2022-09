Νιγηρία: Κατασχέθηκαν 1,8 τόνοι κοκαΐνης αξίας άνω των 270 εκατ. δολάρια

Η Δίωξη Ναρκωτικών της Νιγηρίας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι εντόπισε σε αποθήκη του Λάγκος και κατέσχεσε ποσότητα 1,8 τόνων κοκαΐνης, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε 278,5 εκατομμύρια δολάρια. Τα ναρκωτικά προορίζονταν για αγοραστές στην Ευρώπη και την Ασία.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άνθρωποι (τέσσερις Νιγηριανοί και ένας Τζαμαϊκανός) που κατηγορούνται ως μέλη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο οι αρχές της Νιγηρίας παρακολουθούσαν από το 2018 σε συνεργασία με την Δίωξη Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA).

