Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις θα αρχίσουν την αποχώρησή τους από το Νίγηρα «μέσα στην εβδομάδα» Κόσμος 10:19, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι σχέσεις του Νίγηρα με τη Γαλλία έχουν διακοπεί μετά το πραξικόπημα