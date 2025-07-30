Πριν από μερικές ημέρες, οι σοκαριστικές φωτογραφίες ενός υποσιτισμένου μωρού 18 μηνών στην αγκαλιά της μητέρας του, στη Γάζα, έκαναν τον γύρο του κόσμου και έγιναν πρωτοσέλιδο στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη.

Ο φωτογράφος είδε δηλώσει ότι συνάντησε και φωτογράφησε τον μικρό Μοχάμεντ και τη μητέρα του σε μια αυτοσχέδια σκηνή - «σαν τάφο» - στην πόλη της Γάζας, όπου ζουν ως εκτοπισμένοι, θέλοντας να δείξει σε όλο τον πλανήτη πώς τα παιδιά στον παλαιστινιακό θύλακα υποφέρουν από τον λιμό.

Την ιστορία καταρρίπτουν αιφνιδιαστικά οι New York Times, ενημερώνοντας τους αναγνώστες τους ότι έμαθαν πως το 18 μηνών αποστεωμένο αγόρι από τη Γάζα - που «διαγνώστηκε με σοβαρό υποσιτισμό» - «έχει και άλλα προβλήματα υγείας».

«Πρόσφατα δημοσιεύσαμε ένα άρθρο για τους πιο ευάλωτους πολίτες της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Mohammed Zakaria al-Mutawaq, ο οποίος είναι περίπου 18 μηνών και υποφέρει από σοβαρό υποσιτισμό», δήλωσε εκπρόσωπος των ΝΥΤ.

«Έκτοτε έχουμε μάθει νέες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών από το νοσοκομείο που τον περιέθαλψε και τα ιατρικά του αρχεία, σχετικά με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας του παιδιού.Ενημερώνουμε το ρεπορτάζ για να δώσουμε στους αναγνώστες μας μια καλύτερη κατανόηση της κατάστασής του» συνέχισε ο εκπρόσωπος του μέσου.

Οι ισραηλινές πληροφορίες για τα «προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας» και το «ευτυχισμένο» μωρό

Μέρες μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών από τους New York Times και άλλα διεθνή μμε, η φιλοϊσραηλινή ομάδα HonestReporting ανακοίνωσε στις 27 Ιουλίου ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του αγοριού, ο Τζουντ, στέκεται στο βάθος, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δημοσιεύοντας αντίστοιχη φωτογραφία.

Η μητέρα του μωρού δήλωσε επίσης ότι ο γιος της πάσχει από μια «μυϊκή διαταραχή» για την οποία λαμβάνει εξειδικευμένη διατροφή και φυσικοθεραπεία, τονίζοντας στο CNN ότι ο γιος της ήταν «ευτυχισμένος» και μπορούσε να «κάθεται όρθιος».

Η ανακοίνωση των ΝΥΤ δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα «προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας» από τα οποία πάσχει ο μικρός Μοχάμεντ.

Ωστόσο, ο φιλοϊσραηλινός δημοσιογράφος David Collier - επικαλούμενο μια ιατρική έκθεση του Μαΐου 2025 από τη Γάζα - ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι το νεαρό αγόρι έχει «εγκεφαλική παράλυση, υποξαιμία και γεννήθηκε με μια σοβαρή γενετική διαταραχή».

Το Ισραήλ από την πλευρά του αντέδρασε αναφέροντας: «Σε αντίθεση με τον αδερφό του που στέκεται δίπλα του, ο Μουχάμαντ Ζακαρίγια Αγιούμπ αλ-Ματούκ πάσχει από εγκεφαλική παράλυση. Αλλά τα BBC, CNN, Daily Express και The New York Times διέδωσαν μια παραπλανητική ιστορία χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία ενός άρρωστου, ανάπηρου παιδιού για να προωθήσουν μια αφήγηση μαζικής πείνας στη Γάζα, παίζοντας το παιχνίδι της προπαγάνδας της Χαμάς».

Unlike his brother standing by his side, Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq suffers from cerebral palsy.



But BBC, CNN, Daily Express, and The New York Times spread a misleading story using a picture of a sick, disabled child to promote a narrative of mass starvation in Gaza —… pic.twitter.com/UzP5PhNSvU — Israel ישראל (@Israel) July 29, 2025

«Ντροπή στην Ελλάδα που διαδίδει τέτοιες φήμες»

Η έμμεση παραδοχή των ΝΥΤ για fakenews προκάλεσε αίσθημα ικανοποίησης αλλά και οργής στον διάσημο ισραηλινό αναλυτή Dr Eli David – με έναν από τους τοπ 5 επιδραστικούς λογαριασμούς στο Χ – ο οποίος εμφανίστηκε στην ισραηλινή τηλεόραση, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει πείνα στη Γάζα και ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να ντρέπεται που διαδίδει τέτοιες πληροφορίες.

לפני כמה ימים, כשהכותרות בארץ ובעולם זעקו ”רעב בעזה“, אמרתי שאין דבר כזה, כי לא ייתכן שרק ילדים רעבים מצולמים ליד מבוגרים עם משקל עודף 👇



והנה, היום אפילו הניו יורק טיימס הודה שהוא שיקר.



בושה לעיתונאים בישראל ששיתפו פעולה עם עלילת הדם הזו.

pic.twitter.com/saVf1nj8mC — Dr. Eli David (@DrEliDavid) July 30, 2025

«Πριν από μερικές ημέρες, όταν οι τίτλοι στην Ελλάδα και παγκοσμίως φώναζαν «πείνα στη Γάζα», είπα ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, γιατί δεν είναι δυνατόν μόνο τα παιδιά που πεινάνε να φωτογραφίζονται δίπλα σε ενήλικες με υπερβολικό βάρος.

Και να που, σήμερα, ακόμη και οι New York Times παραδέχτηκαν ότι είπαν ψέματα.

Ντροπή στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα που συνεργάστηκαν με αυτήν την αιματηρή συκοφαντία» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

