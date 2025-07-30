Ο Πούτιν υποσχέθηκε στους Ρώσους στρατιώτες υποδοχή ηρώων - Αντ' αυτού τους κλέβουν τα χρήματα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε στους Ρώσους στρατιώτες υποδοχή ηρώων όταν επιστρέψουν από την Ουκρανία, αλλά το BBC εντόπισε περιπτώσεις στρατιωτών που έπεσαν θύματα απάτης από κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι έκλεψαν τους μισθούς και τις αποζημιώσεις τους. Από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πούτιν έχει τριπλασιάσει το μέγεθος του ρωσικού στρατού, βασιζόμενος σε οικονομικά κίνητρα για να προσελκύσει εθελοντές.

Όπως χιλιάδες Ρώσοι, ο 39χρονος Νικίτα Χούρσα πήγε να πολεμήσει στην Ουκρανία για τα χρήματα, σημειώνει το BBC. Ανάλογα με την περιοχή, ένας νεοσύλλεκτος μπορεί να λάβει έως και 5,2 εκατ. ρούβλια (47.000 λίρες) κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας, συν έως και 4 εκατ. ρούβλια για πιθανούς τραυματισμούς. Αυτό μπορεί να αντιστοιχεί στο 600% του μέσου εθνικού μισθού. Για πολλούς, που προέρχονται από τις φτωχότερες περιοχές της Ρωσίας, είναι πολύ μεγάλο το οικονομικό κίνητρο παρά τον κίνδυνο του να πεθάνουν στον πόλεμο.

Ο Νικίτα Χούρσα, που κατάγεται από μια πόλη στην περιοχή του Ροστόφ, κοντά στην Ουκρανία, πέρασε μόνο δύο μήνες στο μέτωπο το καλοκαίρι του 2024, πριν τραυματιστεί και σταλεί πίσω στην πατρίδα του για ανάρρωση. Αυτός ο τραυματισμός, σημειώνει το BBC, του απέφερε ένα μεγάλο μπόνους, το οποίο αυτός και η σύζυγός του Οξάνα είχαν σχεδιάσει να ξοδέψουν για την αγορά ενός διαμερίσματος. Ωστόσο, μετά από μια διαφωνία μαζί της ένα βράδυ λόγω του αλκοολισμού του, έφυγε οργισμένος, μεθυσμένος, αναστατωμένος και ξυπόλητος - με μια πλαστική τσάντα που περιείχε τις αποταμιεύσεις τους σε μετρητά. Σε κατάσταση μέθης, ο Χούρσα αποφάσισε να οδηγήσει μέχρι το Ροστόφ για να αγοράσει ένα διαμέρισμα εκεί. «Αν η γυναίκα μου ήταν πιο σοφή, θα μου είχε πει να το σκεφτώ και να αποφασίσω το πρωί», δήλωσε στο BBC.

Μπήκε στο αυτοκίνητό του, αλλά δεν προχώρησε πολύ πριν τον σταματήσει η τροχαία, η οποία πρόσεξε την τσάντα και του ζήτησε δωροδοκία. Ο Χούρσα είπε στους δύο αστυνομικούς ότι είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Ουκρανία. «Ας μην το κάνουμε αυτό, μόλις γύρισε από τον πόλεμο», θυμάται ότι δήλωσε ένας αστυνομικός. Αλλά ο άλλος, βλέποντας τα μετρητά, είπε: «Σκάσε, ξέρεις πόσα λεφτά είναι αυτά;». Πήραν σχεδόν τα πάντα - 2,66 εκατ. ρούβλια (24.000 λίρες).

Οι αξιωματικοί δεν έδειξαν κανένα σεβασμό στις υποσχέσεις του Πούτιν ότι όσοι αποφάσιζαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα αντιμετωπίζονταν ως ήρωες και «νέα ελίτ» κατά την επιστροφή τους.

Σε άλλη περίπτωση, αρκετοί αστυνομικοί που εργάζονταν σε αεροδρόμιο της Μόσχας κατηγορούνται ότι ενημέρωναν τους οδηγούς ταξί για στρατιώτες που επέστρεφαν από το μέτωπο. Οι οδηγοί προσφέρουν μια λογική τιμή και, μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, ζητούν έως και 15 φορές περισσότερα. Όσοι αντιστάθηκαν δέχθηκαν απειλές. Μερικοί φέρεται να ναρκώθηκαν ή να μέθυσαν, με τους κλέφτες να χρησιμοποιούν τις τραπεζικές τους κάρτες.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η συμμορία έκλεψε τουλάχιστον 1,5 εκατ. ρούβλια από στρατιώτες που επέστρεφαν από την Ουκρανία.

Μερικές φορές πέφτουν θύματα πριν ακόμη οι στρατιώτες δουν τα χρήματα.

Τον Οκτώβριο του 2024, η αστυνομία συνέλαβε τρία μέλη του προσωπικού ενός κέντρου στρατολόγησης στην περιοχή του Βλαντιμίρ για κλοπή άνω των 11 εκατ. ρουβλιών από στρατιώτες. Οι ύποπτοι απέκτησαν πρόσβαση σε λογαριασμούς στρατιωτών.

Σε άλλη περίπτωση, ένας τοπικός αξιωματούχος από την περιοχή του Μπέλγκοροντ είναι ύποπτος για κλοπή περισσότερων από ενός εκατ. ρούβλια από νεοσύλλεκτους, συνδέοντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με τον δικό του αριθμό τηλεφώνου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι στρατιώτες έχουν πέσει θύματα απάτης από τους ίδιους τους διοικητές τους Ένας στρατιώτης είπε στο BBC ότι η μονάδα του δεν είχε πρόσβαση σε καταστήματα και ότι τους διέταξαν να παραδώσουν τις τραπεζικές τους κάρτες και τους κωδικούς PIN σε έναν επιλοχία. Ο αξιωματικός φέρεται να κατέληξε με 50 κάρτες, πολλές από τις οποίες ανήκαν σε στρατιώτες που τώρα αναφέρονται ως αγνοούμενοι σε μάχη. Σύμφωνα με τον στρατιώτη με τον οποίο επικοινώνησε το BBC, έφυγε με τα χρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένες κάρτες είχαν έως και 2 εκατ. ρούβλια.

Ο Νικίτα Χούρσα κατήγγειλε τους δύο αστυνομικούς που του πήραν τα χρήματα και κατηγορήθηκαν για κλοπή και κατάχρηση εξουσίας, αλλά η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στο δικαστήριο. Και οι δύο αξιωματικοί κατατάχθηκαν στον στρατό και πήγαν στην Ουκρανία, αποφεύγοντας τη δίωξη βάσει ενός νέου νόμου που επιτρέπει στους υπόπτους εγκλημάτων να πολεμήσουν αντί να αντιμετωπίσουν κατηγορίες. «Στην αρχή ήμουν θυμωμένος», δήλωσε ο Χούρσα στο BBC από ένα νοσοκομείο κοντά στην Αγία Πετρούπολη. «Μετά σκέφτηκα, αν υπάρχει Θεός, ίσως έτσι έπρεπε να γίνει». Δεν πήρε ποτέ τα χρήματά του πίσω και τώρα περιμένει την απόφαση ενός στρατιωτικού γιατρού για το αν πρέπει να επιστρέψει στο μέτωπο, καθώς οι συμβασιούχοι στρατιώτες πρέπει να παραμείνουν στη μάχη μέχρι το τέλος του πολέμου.

Ο Χούρσα λέει ότι έχει θραύσματα κοντά στην καρδιά του, αλλά δεν βλέπει κάτι μελλοντικά ως πολίτης για τον εαυτό του. Ο ίδιος και η Οξάνα έχουν πλέον χωρίσει. «Αν δεν είμαι στο μέτωπο, θα καταλήξω στο δρόμο», είπε και πρόσθεσε: «Μόνο ο στρατός σε σώζει, σου δίνει μια στέγη».

