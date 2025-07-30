Λέκκας στον ΣΚΑΪ: Ο σεισμός στα ανοιχτά της Ρωσίας είναι στους 10 ισχυρότερους της σύγχρονης ιστορίας

Ο ισχυρός σεισμός των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά της Ρωσίας είναι στο ίδιο τόξο με τον σεισμό και το τσουνάμι που έγινε στη Φουκουσίμα το 2011, ενώ κατατάσσεται μεταξύ των 10 ισχυρότερων σεισμών που καταγράφονται στη σύγχρονη ιστορία δήλωσε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως σημειώσει ο κ. Λέκκας δεν αναμένονται μεγάλες επιπτώσεις καθώς πρόκειται για αραιοκατοικημένη περιοχή.

«Υπάρχουν υποψίες ότι οι μεγάλοι σεισμοί επηρεάζουν το παγκόσμιο σεισμολογικό γίγνεσθαι», σημείωσε.

Τουλάχιστον έξι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ανάμεσά τους δυο πολύ ισχυρές, 6,9 και 6,3 βαθμών, καταγράφτηκαν μετά τον κύριο σεισμό, σύμφωνα με το USGS. Ρώσοι σεισμολόγοι στην Καμτσάτκα προειδοποίησαν πως δεν μπορούν να αποκλειστούν μετασεισμοί ως ακόμη και 7,5 βαθμών μέσα στον επόμενο ένα μήνα.

Την 20ή Ιουλίου, σεισμός 7,4 βαθμών, που ακολουθήθηκε από πολλές μετασεισμικές δονήσεις, καταγράφτηκε επίσης στα ανοικτά της ρωσικής χερσονήσου, χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές ή θύματα.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται πολύ κοντά σε εκείνο φοβερού σεισμού 9 βαθμών τον Νοέμβριο του 1952, ο οποίος προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε όλο τον Ειρηνικό, επισήμανε το USGS.

Στο υπέδαφος της χερσονήσου Καμτσάτκα τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες του Ειρηνικού και της βόρειας Αμερικής, που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή έχει από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Η ρωσική χερσόνησος, που χωρίζει τη θάλασσα του Άχοτσκ από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι από τις περιοχές «που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στους σεισμούς στον κόσμο», όπως το θέτει το USGS.

Σημειώνεται επίσης πως από το 1900, έχουν καταγραφεί επτά πολύ ισχυροί σεισμοί –μεγέθους ίσου ή υψηλότερου από τους 8,3 βαθμούς– κατά μήκος της χερσονήσου αυτής.

