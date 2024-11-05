Έφοδο έκανε σήμερα η αστυνομία στα γραφεία της πλατφόρμας του Netflix σε Γαλλία και Ολλανδία στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για φορολογική απάτη.

Την πληροφορία μετέφερε γαλλική δικαστική πηγή σήμερα, ωστόσο οι εκπρόσωποι του Netflix δεν σχολίασαν το γεγονός.

«Η συνεργασία μεταξύ των γαλλικών και ολλανδικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλούς μήνες», δήλωσε η πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, η έρευνα που ξεκίνησε το 2022 διεξάγεται από την Κεντρική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και των Χρηματοοικονομικών και Φορολογικών Εγκλημάτων (OCLCIFF).

Η θυγατρική της εταιρείας streaming ερευνάται για ξέπλυμα χρημάτων που σχετίζονται με σοβαρή φορολογική απάτη και κρυφή εργασία, σε οργανωμένο επίπεδο, στη Γαλλία.

«Η συνεργασία μεταξύ των γαλλικών και ολλανδικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλούς μήνες στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών» δήλωσε η γαλλική πηγή τονίζοντας ότι μια προκαταρκτική έρευνα στη Γαλλία δεν υποδηλώνει ποινικές κατηγορίες και δεν οδηγεί απαραίτητα σε δίκη.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που προσφέρουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες και συνδρομές τους σε διασυνοριακή βάση συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές. Το 2022, το Netflix είχε συμφωνήσει να διευθετήσει μια φορολογική διαμάχη με την Ιταλία καταβάλλοντας 55,8 εκατομμύρια ευρώ.

Soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée : perquisition en cours chez Netflix France à Parishttps://t.co/Zb9jsVrMbR — franceinfo (@franceinfo) November 5, 2024

Πηγή: skai.gr

