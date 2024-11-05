Η Ρωσία κατήγγειλε σήμερα τις εκλογές που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο στη Μολδαβία λέγοντας ότι δεν ήταν δίκαιες και ότι δεν θεωρεί πως η νικήτρια Μάγια Σάντου είναι η νόμιμη πρόεδρος της χώρας.

Η φιλοδυτική Σάντου κέρδισε έναν πρώην γενικό εισαγγελέα που υποστηρίχθηκε από ένα παραδοσιακά φιλορωσικό κόμμα στις εκλογές οι οποίες σημαδεύτηκαν από καταγγελίες για ανάμιξη της Μόσχας, που απέρριψε το Κρεμλίνο.

Τα επίσημα αποτελέσματα έδειξαν πως η Σάντου κέρδισε χάρη στην ισχυρή υποστήριξη των Μολδαβών που ψήφισαν από το εξωτερικό. Εντός της χώρας έχασε με μικρή διαφορά από τον αντίπαλό της.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση για τη διεξαγωγή των εκλογών της Κυριακής κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Είπε πως σε εκατοντάδες χιλιάδες Μολδαβούς που ζουν στη Ρωσία δεν επιτράπηκε να ψηφίσουν -- σε αντίθεση με τους Μολδαβούς που ζουν στη Δύση, οι ψήφοι των οποίων ήταν κρίσιμες για τη νίκη της Σάντου.

"Οι εκλογές αυτές δεν ήταν ούτε δημοκρατικές ούτε δίκαιες", είπε ο Πεσκόφ.

"Όσο για την κ. Σάντου --ξέρετε πως δεν είναι, κατά τη δική μας αντίληψη, η πρόεδρος της χώρας της-- επειδή στην ίδια τη χώρα, η πλειονότητα του πληθυσμού δεν την ψήφισε, και μιλάμε για μια πολύ, πολύ διχασμένη κοινωνία. Αυτές οι αντιφάσεις σίγουρα θα συνεχιστούν", είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε νωρίτερα πως η αναμέτρηση στη Μολδαβία "ήταν η πιο αντιδημοκρατική προεκλογική εκστρατεία σε όλα τα χρόνια της ανεξαρτησίας της Μολδαβίας".

Αντίθετα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τη Σάντου για τη νίκη της, λέγοντας ότι η Ρωσία δεν κατάφερε να "υπονομεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και την εκλογική διαδικασία στη Μολδαβία".

Ο λαός της Μολδαβίας, είπε, "επέλεξε για ακολουθήσει έναν δρόμο που ευθυγραμμίζεται με την Ευρώπη και με δημοκρατίες παντού στον κόσμο".

Η Σάντου θέλει να οδηγήσει τη Μολδαβία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η μικρή χώρα, που έχει σύνορα με την Ουκρανία και τη Ρουμανία, αγωνίζεται να ξεφύγει από την τροχιά της Ρωσίας.

Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αέριο και η Ρωσία διατηρεί στρατεύματα σε μια περιοχή που αποσχίσθηκε από την υπόλοιπη Μολδαβία με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αρνήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα βρίσκονται στη Ρωσία και ετοιμάζονται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του πολέμου με την Ουκρανία.

"Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό", είπε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

