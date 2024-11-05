Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στα διυλιστήρια Tupras στη Νικομήδεια (Izmit), περίπου 95 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 12 άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και έγινε αισθητή σε μία μεγάλη περίμετρο γύρω από τα διυλιστήρια.

Σε ανακοίνωση της Tupras σημειώνεται ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά γύρω στις 13:30 το μεσημέρι τοπική ώρα (12:30 ώρα Ελλάδας), κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης συμπιεστών. «Δώδεκα συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, και διακομίσθησαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και η μονάδα τέθηκε ελεγχόμενα εκτός λειτουργίας. Οι υπόλοιπες δραστηριότητές μας στο διυλιστήριο συνεχίζονται κανονικά», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο δήμαρχος της επαρχίας Κοτζάελι, όπου βρίσκεται η Νικομήδεια, ο Ταχίρ Μπουγιούκακιν, εμφανίστηκε καθησυχαστικός και μιλώντας στο CNNTurk είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε εξαιτίας κάποιου προβλήματος που προέκυψε στη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ετοιμότητας.

Τα διυλιστήρια Tupras είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Τουρκίας.

Έκρηξη είχε σημειωθεί το 2017 σε μονάδα διυλιστηρίων της ίδιας εταιρείας στη Σμύρνη με τέσσερις νεκρούς και έναν τραυματία.

