ΗΠΑ: Ακυρώνουν μαζικά τις συνδρομές στο Netflix – Διαβάστε τι έχει συμβεί…

Οι ακυρώσεις συνδρομών στο Netflix αυξήθηκαν κατακόρυφα τις ημέρες μετά την υποστήριξη του συνιδρυτή και προέδρου, Reed Hastings, προς την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις και τη δωρεά εκατομμυρίων στην προεκλογική της εκστρατεία. Αν και η πλατφόρμα streaming έχει συνήθως το χαμηλότερο ποσοστό ακυρώσεων στον κλάδο, φαίνεται ότι αυτή η κίνηση δεν άρεσε καθόλου σε κάποιους. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το ποσοστό ακυρώσεων τριπλασιάστηκε στις ΗΠΑ μετά την υποστήριξη του Hastings, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Antenna.

Πλήθος πελατών στις ΗΠΑ ακύρωσαν τις συνδρομές τους στο Netflix με ποσοστό 2,8% τον Ιούλιο -υψηλότερο από οποιονδήποτε άλλο μήνα από τον Φεβρουάριο, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το «Bloomberg».

Οι συνδρομητές -πιθανότατα- «τιμώρησαν» τον «γίγαντα του streaming», επειδή τον ίδιο μήνα κατήργησε το βασικό του πρόγραμμα, το οποίο ήταν η φθηνότερη επιλογή του χωρίς διαφημίσεις. «Συγχαρητήρια στην Κάμαλα Χάρις-τώρα ήρθε η ώρα να κερδίσουμε», έγραψε ο Χέιστινγκς σε ανάρτησή του στο X στις 22 Ιουλίου, αφού η Χάρις έγινε επίσημα υποψήφια των Δημοκρατικών. Ακόμα, ο ίδιος δήλωσε στο «The Information» ότι δώρισε 7 εκατ. δολάρια υπέρ της Κάμαλα Χάρις.

Netflix cancellations nearly tripled after co-founder Reed Hastings endorsed Kamala Harris: report https://t.co/w72yQAB1xJ pic.twitter.com/f0EM0d27gl — NY Post Business (@nypostbiz) September 30, 2024

Οι απογοητευμένοι συνδρομητές δημοσίευσαν φωτογραφίες των ακυρωμένων συνδρομών τους στο διαδίκτυο με το hashtag #CancelNetflix. Τρεις ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της δωρεάς, η 26η Ιουλίου ήταν η χειρότερη ημέρα για τις συνδρομές στο Netflix, σύμφωνα με το «Bloomberg».

Πηγή: skai.gr

