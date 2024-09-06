Το Netflix, το Famagusta και η... fake νίκη της Τουρκίας

"Ωδινεν όρος και έτεκεν μυν". Σε αυτή τη φράση εντέλει συνοψίζεται η... μάχη που έδωσε η Τουρκία για να μην παιχτεί η ελληνική σειρά Famagusta στην πλατφόρμα του Neftlix σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κι ενώ η Τουρκία "πανηγυρίζει" για τη νίκη της, αφήνοντας να εννοηθεί πως έχει τόσο μεγάλη επιρροή ώστε κατάφερε να επιβληθεί στον παγκόσμιο κολοσσό, οι τελευταίες πληροφορίες (ή καλύτερα διευκρινίσεις) αλλάζουν εντελώς το σκηνικό.

Η Τουρκία δεν κατάφερε καμία απολύτως νίκη. Κι αυτό, γιατί όπως διευκρινίζεται αρμοδίως, εξαρχής η συμφωνία με το Neflix για τη σειρά Famagusta αφορούσε μόνο την πλατφόρμα του σε Ελλάδα και Κύπρο. Κάτι το οποίο αναφερόταν και στο αρχικό Δελτίο Τύπου που είχε εκδοθεί.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η μόνη ελληνική σειρά που προβάλλεται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το Maestro.

Μια... συμφωνία άνευ ουσίας

Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα ο Πρόεδρος του τουρκικού ΕΣΡ, Ebubekir Şahin, σε ανάρτησή του στο Χ o Ebubekir Şahin ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ως οργανισμός που ρυθμίζει και εποπτεύει τις υπηρεσίες ψηφιακής μετάδοσης στη χώρα μας, το Ανώτατο Συμβούλιο διοργάνωσε την απαραίτητες συναντήσεις με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Netflix και επετεύχθη συμφωνία να μην μεταδοθεί η παραγωγή. Η εν λόγω παραγωγή θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο του Netflix μόνο στη χώρα όπου μεταδόθηκε προηγουμένως (Ελλάδα) και δεν θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Τουρκίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας».

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE!

“Famagusta” isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan “Kıbrıs Çıkarması” aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan… pic.twitter.com/xR5Hkhc6mA — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 6, 2024

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ετοιμάζει ντοκιμαντέρ-απάντηση

Πάντως, η Τουρκία έχει ανακοινώσει πως ετοιμάζει τη δική της απάντηση στη σειρά Famagusta. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το υπουργείο ετοιμάζει ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί και στο κρατικό τουρκικό κανάλι, που θα περιγράφει τις «θηριωδίες» των Ελλήνων.

Το ντοκιμαντέρ που θα μεταδοθεί από το TRT Belgesel στις 9 Σεπτεμβρίου αφηγείται «τη σκληρότητα και τον πόνο που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός στους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας βάσει αντικειμενικών και ιστορικών ντοκουμέντων» ανέφερε ο Ζέκι Ακτουρκ.

Αναλυτικά δήλωσε: «Είναι σαφές ότι η σειρά που ονομάζεται ‘Famagusta’ και παρόμοιες προκλητικές πρωτοβουλίες, με στόχο τη μαύρη προπαγάνδα, που ανακοινώνεται ότι θα μεταδοθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα, και που περιλαμβάνουν μεγάλη ασέβεια στις αγαπημένες μνήμες των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας, που δολοφονήθηκαν βάναυσα από τις ελληνοκυπριακές συμμορίες διαστρεβλώνοντας ιστορικά δεδομένα, δεν θα ωφελήσουν κανέναν, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής πλευράς.

Τέτοιες μάταιες προσπάθειες που δυσφημούν την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, η οποία έφερε ειρήνη και ηρεμία και στις δύο πλευρές, εξυπηρετούν το αδιέξοδο. Βλάπτει το περιβάλλον ασφαλείας που παρέχεται στο νησί.

Από την άλλη, το ‘50ο Επετειακό Ντοκιμαντέρ’ που ετοιμάζει το υπουργείο μας, το οποίο αφηγείται τις πραγματικότητες των λόγων που οδήγησαν στην Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο και όχι κατασκευασμένα σενάρια, θα μεταδοθεί σε διάφορες πλατφόρμες με αγγλικούς υπότιτλους.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους Κύπριους αδερφούς μας, όπως κάναμε μέχρι τώρα, όσον αφορά την εθνική μας υπόθεση, την Κύπρο.

Επίσης το ντοκιμαντέρ με τίτλο ‘H επόμενη μέρα ‘, το οποίο αφηγείται τη σκληρότητα και τον πόνο που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός στους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας βάσει αντικειμενικών και ιστορικών ντοκουμέντων, θα μεταδοθεί στο TRT Belgesel στις 9 Σεπτεμβρίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.