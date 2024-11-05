Το Ιράν «δεν επιδιώκει» την κλιμάκωση, αλλά «έχει δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα», δήλωσε σήμερα από το Πακιστάν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών όσον αφορά πιθανά αντίποινα της χώρας του στα ισραηλινά πλήγματα της 26ης Οκτωβρίου στο Ιράν.

«Σε αντίθεση με το Ισραήλ, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδιώκει την κλιμάκωση, αλλά επιφυλασσόμαστε του αναφαίρετου δικαιώματός μας στη νόμιμη άμυνα», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, έχοντας στο πλευρό του τον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ στο Ισλαμαμπάντ.

«Θα απαντήσουμε, αυτό είναι βέβαιο, στην ισραηλινή επίθεση, εν ευθέτω χρόνω και με τον κατάλληλο τρόπο, με τρόπο πολύ μετρημένο και καλά υπολογισμένο», συνέχισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Νταρ, η χώρα του οποίου, η μόνη μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, «καταδίκασε την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση άνευ ορίων στη Μέση Ανατολή και τις γενοκτονικές ενέργειες κατά αμάχων».

Μετά τη φονική και πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στη Λωρίδα της Γάζας και πλέον επίσης με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, στον Λίβανο, ενώ τον τελευταίο καιρό έχει εμπλακεί σε κύκλο επιθέσεων και ανταποδόσεων με το Ιράν.

Την Κυριακή, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στους συμμάχους της Τεχεράνης και το Ισραήλ θα μπορούσε να επηρεάσει την απάντηση της χώρας του στα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα.

Στις 26 Οκτωβρίου, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, σε αντίποινα για την ομοβροντία πυραύλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Το Ιράν χαρακτήρισε την επίθεσή του την 1η Οκτωβρίου αντίποινα στη δολοφονία ηγετών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Το Ισραήλ προειδοποίησε το Ιράν να αποφύγει κάθε αντίποινα στην επίθεσή του, ενώ η Τεχεράνη δεσμεύτηκε δια στόματος του ανώτατου ηγέτη της, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για «δριμεία απάντηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

