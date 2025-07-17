ΕΕ: Ετοιμάζει αντίποινα σε αμερικανικές υπηρεσίες για τους δασμούς Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει λίστα με πιθανούς δασμούς σε αμερικανικές υπηρεσίες, καθώς και μέτρα ελέγχου εξαγωγών, στο πλαίσιο των αντιποίνων για τους νέους δασμούς 30% που έχει προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Αυγούστου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να την παρουσιάσει στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Αν και οι Βρυξέλλες έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι θα μπορούσαν να επεκτείνουν τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ στον τομέα των υπηρεσιών εάν αποτύχουν οι συνομιλίες για την αποφυγή των δασμών, δεν έχουν παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ένας από τους αξιωματούχους υπογράμμισε ότι η λίστα δεν θα επικεντρώνεται μόνο στις τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν τεράστια επιρροή στον Λευκό Οίκο του Τραμπ.

Η λίστα θα προστεθεί στην πρόταση, που προβλέπει αντίποινα στις ετήσιες αμερικανικές εισαγωγές ύψους 72 δισεκατομμυρίων ευρώ, την οποία συζητούν ήδη οι χώρες της ΕΕ και η οποία περιλαμβάνει δασμούς σε αεροσκάφη της Boeing, αυτοκίνητα και το μπέρμπον.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι FT, η τελευταία πρόταση ανέφερε θα περιλαμβάνει και φόρους και σε ψηφιακές υπηρεσίες. Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε απειλήσει με αυτή την ενέργεια σε συνέντευξή της τον Απρίλιο.

«Ένα παράδειγμα είναι ότι μπορείς να επιβάλεις φόρο στα έσοδα από διαφημίσεις των ψηφιακών υπηρεσιών», είχε δηλώσει τότε.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών με την ΕΕ αλλά πλεόνασμα στις υπηρεσίες, γεγονός που τις καθιστά πιο ευάλωτες σε αντίποινα στον συγκεκριμένο τομέα.

«Δεν προβλέπεται πραγματικά ότι μπορεί να υπάρξει μια αποδεκτή ισορροπημένη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Επομένως, είναι σημαντικό να προετοιμαζόμαστε», δήλωσε ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί αποκομίζουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους στην Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν ετήσιο πλεόνασμα στις υπηρεσίες περίπου $100 δισ.».

«Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να προετοιμάσουμε και ένα τρίτο βήμα στην κλίμακα κλιμάκωσης: έναν φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες.»

Η Ένωση ενδέχεται να ενεργοποιήσει τον κανονισμό επιβολής της προκειμένου να καταρτίσει τη λίστα με τα αντίποινα στις υπηρεσίες, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη.

Αυτό το τελευταίο πακέτο περιλαμβάνει επίσης τους πρώτους ελέγχους εξαγωγών, οι οποίοι θα προσθέσουν τέλη στις εξαγωγές μεταλλικών αποβλήτων (scrap) χάλυβα και ορισμένων χημικών προϊόντων.

Ευρωπαϊκά μεταλλικά απόβλητα αποστέλλονται στις ΗΠΑ, όπου λιώνουν σε ηλεκτρικούς φούρνους τόξου (electric arc furnaces) για να επαναχρησιμοποιηθούν σε νέα προϊόντα χάλυβα.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται από τον Απρίλιο προκειμένου να καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε «ανταποδοτικούς» δασμούς 20% στις εισαγωγές από την ΕΕ. Έπειτα τους μείωσε στο 10% για να δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου, η οποία έκτοτε μετατέθηκε για την 1η Αυγούστου.

Στις 13 Ιουλίου, ο Τραμπ απείλησε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στο 30% από την 1η Αυγούστου.

Σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους, η ΕΕ θα μπορούσε να αποδεχθεί δασμούς 10%, αλλά επιδιώκει τη μείωση των επιπλέον δασμών ύψους 25% που επιβάλλονται ειδικά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Επιπλέον, επιδιώκει να εξασφαλίσει εξαίρεση από ενδεχόμενους μελλοντικούς δασμούς που ο Τραμπ έχει προαναγγείλει για κρίσιμους τομείς, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι ημιαγωγοί.

Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μαρός Σέφτσοβιτς, βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους του. Τη Δευτέρα, ανέφερε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «αρκετά μεγάλο χάσμα» ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν και η ΕΕ επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε ότι «όλα τα μέσα» εξετάζονται για μέτρα αντιποίνων.

Η Επιτροπή έχει αναβάλει μέχρι τις 6 Αυγούστου ένα ξεχωριστό σχέδιο επιβολής δασμών σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ ύψους €21 δισ. ετησίως, το οποίο είχε καταρτιστεί ως απάντηση στους ξεχωριστούς δασμούς του Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου και αυτοκινήτων από την ΕΕ — ώστε να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις.

