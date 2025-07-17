Μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε χθες, Τετάρτη και εκατοντάδες νεκρούς, οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις αποσύρθηκαν σήμερα από ολόκληρη την επαρχία της Σουέιντα, όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, στη νότια Συρία, όπως δήλωσαν σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι συριακές αρχές απέσυραν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την πόλη της Σουέιντα και από όλη την επαρχία και αναπτύχθηκαν Δρούζοι μαχητές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν.

Μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων δήλωσαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν κοντά στην επαρχία της Σουέιντα ότι είχαν λάβει εντολή να αποχωρήσουν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και ότι είχαν ολοκληρώσει την απόσυρσή τους έως τα ξημερώματα.

«Η πόλη της Σουέιντα μοιάζει άδεια από κάθε παρουσία κυβερνητικών δυνάμεων» δήλωσε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της τοπικής ιστοσελίδας Suwayda 24 Ραγιάν Μααρούφ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι «καταστροφική, οι δρόμοι είναι γεμάτοι πτώματα».

Συγκρούσεις μεταξύ φυλών σουνιτών βεδουίνων και Δρούζων μαχητών, που έχουν τεταμένες σχέσεις εδώ και δεκαετίες, ξέσπασαν την Κυριακή, με αποτέλεσμα πάνω από 350 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η συριακή κυβέρνηση ανέπτυξε την Τρίτη δυνάμεις στην περιοχή με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και το Ισραήλ, που αντιτίθεται σε κάθε συριακή στρατιωτική παρουσία κοντά στα σύνορά του και δηλώνει ότι θέλει να προστατεύσει την κοινότητα των Δρούζων, ανταπάντησε βομβαρδίζοντας τη Δαμασκό και άλλες περιοχές της χώρας.

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους κάλεσε χθες τη συριακή κυβέρνηση να εγκαταλείψει την περιοχή των συγκρούσεων στο νότιο τμήμα της χώρας προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις με το Ισραήλ.

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα. ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύχτας ότι μεταβιβάζεται «στις τοπικές παρατάξεις» η ευθύνη της διατήρησης της ασφάλειας στη Σουέιντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.