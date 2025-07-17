ΗΠΑ και Ουκρανία ενισχύουν την εταιρική τους σχέση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξετάζουν μια συμφωνία που προβλέπει την αγορά ουκρανικών drones από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αντάλλαγμα την προμήθεια αμερικανικών όπλων στο Κίεβο, όπως αποκάλυψε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στη New York Post.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι στις τελευταίες συνομιλίες του με τον Τραμπ επικεντρώθηκαν σε μια συμφωνία που θα βοηθούσε και τις δύο χώρες να ενισχύσουν την αεροπορική τους τεχνολογία.

Τα ουκρανικά drones έχουν τη δυνατότητα να πλήττουν στόχους σε βάθος έως και 1.300 χλμ. εντός ρωσικού εδάφους.

«Ο αμερικανικός λαός χρειάζεται αυτή την τεχνολογία – πρέπει να την έχετε στο οπλοστάσιό σας», δήλωσε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη.

Ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε τα drones ως το καθοριστικό εργαλείο που επέτρεψε στη χώρα του να αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή για περισσότερο από τρία χρόνια.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με την Αμερική και άλλους Ευρωπαίους εταίρους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Γερμανία.

Από το βήμα του κοινοβουλίου, όπου παρουσίασε τη νέα του κυβέρνηση, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επίκεινται νέες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, οι οποίες – όπως είπε – θα ενισχύσουν την Ουκρανία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες

Ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια της επόμενης χρονιάς προβλέπει αύξηση της χρηματοδότησης για μικρά drones – εν μέρει λόγω των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αποδειχθεί βασικό εργαλείο χαμηλού κόστους αλλά υψηλής αποτελεσματικότητας στον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

